Оккупанты установили на наземный дрон систему залпового огня: видео боевого применения

Эксперты отметили, что установка для ведения огня вынуждена максимально приближаться к позициям противника. Кроме того, платформа, вероятно, не имеет оптических систем наведения.

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Российские военные установили самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) на базу колесного наземного дрона. Соответствующее видео появилось 19 февраля в одном из российских Telegram-каналов.

На видеозаписи запечатлен четырехколесный наземный дрон, оснащенный неподвижной пусковой установкой с шестью направляющими для реактивных снарядов. Анализируя боевой эпизод, аналитики "Милитарного" отметили, что по конструкции этот беспилотник вынужден максимально приближаться к вражеским позициям для ведения огня. При этом перед выездом на огневую позицию оператор должен вручную задавать угол наклона направляющих.

Еще одна деталь — на корпусе самодельного устройства заметна мачта, предположительно служащая антенной, однако видимых оптических систем наведения не видно. Это означает, что корректировка огня, скорее всего, осуществляется с помощью разведывательного дрона.

"Если на дроне и установлена ​​камера, то ее расположение слишком низко для эффективного визуального контроля результатов обстрела и наведения", — утверждают обозреватели.

Тип применяемых боеприпасов также остается неизвестным. Возможно, используются самодельные снаряды или модифицированные элементы инженерных боеприпасов, например из состава системы дистанционного минирования ЗРП-2 "Тропа".

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ВСУ уничтожили редкую российскую систему дистанционного минирования, — обозреватель (фото)

Обозреватели напомнили, что это не первый случай применения наземных беспилотных платформ российскими военными. В апреле 2024 года сообщалось, что дрон Сил обороны уничтожил российскую наземную гусеничную платформу с системой дистанционного минирования. Это подтверждает тенденцию к активному использованию беспилотных наземных средств в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что украинский стартап Frontline объявил о запуске серийного производства роботизированной турели "Буря", предназначенной для дистанционного управления 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19. Первые системы уже поступили в подразделения ВСУ.