Оккупанты установили на наземный дрон систему залпового огня: видео боевого применения
Эксперты отметили, что установка для ведения огня вынуждена максимально приближаться к позициям противника. Кроме того, платформа, вероятно, не имеет оптических систем наведения.
Российские военные установили самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) на базу колесного наземного дрона. Соответствующее видео появилось 19 февраля в одном из российских Telegram-каналов.
На видеозаписи запечатлен четырехколесный наземный дрон, оснащенный неподвижной пусковой установкой с шестью направляющими для реактивных снарядов. Анализируя боевой эпизод, аналитики "Милитарного" отметили, что по конструкции этот беспилотник вынужден максимально приближаться к вражеским позициям для ведения огня. При этом перед выездом на огневую позицию оператор должен вручную задавать угол наклона направляющих.
Еще одна деталь — на корпусе самодельного устройства заметна мачта, предположительно служащая антенной, однако видимых оптических систем наведения не видно. Это означает, что корректировка огня, скорее всего, осуществляется с помощью разведывательного дрона.
"Если на дроне и установлена камера, то ее расположение слишком низко для эффективного визуального контроля результатов обстрела и наведения", — утверждают обозреватели.
Тип применяемых боеприпасов также остается неизвестным. Возможно, используются самодельные снаряды или модифицированные элементы инженерных боеприпасов, например из состава системы дистанционного минирования ЗРП-2 "Тропа".Важно
Обозреватели напомнили, что это не первый случай применения наземных беспилотных платформ российскими военными. В апреле 2024 года сообщалось, что дрон Сил обороны уничтожил российскую наземную гусеничную платформу с системой дистанционного минирования. Это подтверждает тенденцию к активному использованию беспилотных наземных средств в боевых действиях.
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