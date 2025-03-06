В РФ заявили о преимуществе в огневой мощи БМП-2М перед Bradley: в чем нюанс (видео)

По словам пропагандистов, преимущество достигается благодаря интеграции боевого модуля "Бережок", который способен вести огонь противотанковыми ракетами на расстоянии до 8 км. Однако, по мнению некоторых экспертов, это преимущество имеет ограничения.

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Представители корпорации "Ростех" похвастались возможностями боевого модуля "Бережок", которыми оснащают модернизированные боевых машины пехоты БМП-2М. Россияне заявили, что огневая мощь модуля якобы превосходит американскую M2 Bradley, поскольку эффективная дальность стрельбы достигает 8 километров, что вдвое больше, чем у американской бронемашины.

Сообщается, что БМП-2М получила обновленный боевой модуль "Бережок", включающий:

30-мм автоматическую пушку 2А42;

четыре ПТУР "Корнет" (дальность 5,5–8 км);

автоматический гранатомет;

современную систему управления огнем.

В "Ростехе" утверждают, что превосходство в огневой мощи достигается благодаря усовершенствованным прицелам и автоматическому сопровождению целей, что якобы позволяют БМП-2М эффективно поражать танки и укрепленные позиции.

""Бережок" может поразить танк, огневую точку, скопление живой силы противника на дальности до 8 км. Такая "длина руки" может только сниться американской Bradley, у которой "конечности" вдвое короче, при всех имеющихся у нее положительных качествах", — цитирует ТАСС представителей "Ростеха".

Возможности БМП-2М: комментарии экспертов

Российские разработчики утверждают, что основное преимущество БМП-2М в сравнении с M2 Bradley — дальность поражения противотанковыми ракетами. Модуль "Бережок" включает четыре ПТУР "Корнет" с лазерным наведением, чья максимальная дальность варьируется от 5,5 до 8 км в зависимости от версии. В то же время стандартная ракета TOW на Bradley имеет дальность 3,75 км, а усовершенствованный вариант TOW-2B достигает 4,2 км.

Однако это преимущество БМП-2М имеет ограничения, отмечают эксперты. Во-первых, "Корнет" требует устойчивого целеуказания, что делает его уязвимым для средств радиоэлектронной борьбы и контрмер противника. Во-вторых, дальний бой не всегда возможен в городских условиях или на пересеченной местности, где ближний бой выходит на первый план.

Что касается автоматических пушек, то 30-мм пушка 2А42 на БМП-2М имеет эффективную дальность около 2 км, тогда как 25-мм M242 Bushmaster на Bradley может поражать цели на расстоянии до 3 км благодаря более продвинутой системе управления огнем и лучшей баллистике боеприпасов.

Отметим, что американская машина в ходе боевых действий в Украине неоднократно показывала свою эффективность, в том числе и в прямом противостоянии с российскими танками. Напомним, в январе 2024 в сети появились кадры эпичного боя украинской БМП Bradley с российским новейшим танком Т-90. Под плотным огнем пушки Bushmaster танк противника вынужден был отступать, и в итоге "ослепшая" машина потеряла боеспособность.