У РФ заявили про перевагу у вогневій потужності БМП-2М перед Bradley: у чому нюанс (відео)

За словами пропагандистів, перевага досягається завдяки інтеграції бойового модуля "Бережок", який здатен вести вогонь протитанковими ракетами на відстані до 8 км. Однак, на думку деяких експертів, ця перевага має обмеження.

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Представники корпорації "Ростех" похвалилися можливостями бойового модуля "Бережок", якими оснащують модернізовані бойові машини піхоти БМП-2М. Росіяни заявили, що вогнева міць модуля нібито перевершує американську M2 Bradley, оскільки ефективна дальність стрільби досягає 8 кілометрів, що вдвічі більше, ніж у американської бронемашини.

Повідомляється, що БМП-2М отримала оновлений бойовий модуль "Бережок", що включає:

30-мм автоматичну гармату 2А42;

чотири ПТУР "Корнет" (дальність 5,5–8 км);

автоматичний гранатомет;

сучасну систему управління вогнем.

У "Ростех" стверджують, що перевага у вогневій потужності досягається завдяки вдосконаленим прицілам і автоматичному супроводу цілей, що нібито дають змогу БМП-2М ефективно вражати танки й укріплені позиції.

"Бережок" може вразити танк, вогневу точку, скупчення живої сили противника на дальності до 8 км. Така "довжина руки" може тільки снитися американській Bradley, у якої "кінцівки" вдвічі коротші, за всіх наявних у неї позитивних якостей", — цитує ТАСС представників "Ростех".

Можливості БМП-2М: коментарі експертів

Російські розробники стверджують, що основна перевага БМП-2М, як порівняти з M2 Bradley, — дальність ураження протитанковими ракетами. Модуль "Бережок" включає чотири ПТКР "Корнет" з лазерним наведенням, чия максимальна дальність варіюється від 5,5 до 8 км залежно від версії. Водночас стандартна ракета TOW на Bradley має дальність 3,75 км, а вдосконалений варіант TOW-2B досягає 4,2 км.

Однак ця перевага БМП-2М має обмеження, зазначають експерти. По-перше, "Корнет" вимагає стійкої цілевказівки, що робить його вразливим для засобів радіоелектронної боротьби та контрзаходів противника. По-друге, дальній бій не завжди можливий у міських умовах або по бездоріжжю, де ближній бій виходить на перший план.

Щодо автоматичних гармат, то 30-мм гармата 2А42 на БМП-2М має ефективну дальність приблизно 2 км, тоді як 25-мм M242 Bushmaster на Bradley може вражати цілі на відстані до 3 км завдяки просунутішій системі управління вогнем і кращій балістиці боєприпасів.

Зазначимо, що американська машина під час бойових дій в Україні неодноразово показувала свою ефективність, зокрема й у прямому протистоянні з російськими танками. Нагадаємо, у січні 2024 року в мережі з'явилися кадри епічного бою української БМП Bradley з російським новітнім танком Т-90. Під щільним вогнем гармати Bushmaster танк противника змушений був відступати, і в підсумку "осліпла" машина втратила боєздатність.