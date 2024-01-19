Міць гармати Bushmaster: експерти розкрили подробиці бою української Bradley з танком Т-90М

У зіткненні з російським ОБТ, вважають аналітики, ключову роль зіграв досвід українського екіпажу. Бійці могли застати противника зненацька, використовуючи вразливості в обороні танка та завдавши йому критичних пошкоджень.

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Бойова машина Bradley M2A2 українських збройних сил продемонструвала свою вражаючу бойову ефективність під час відкритого зіткнення з російським танком Т-90М. З огляду на відповідні можливості цих бронемашин кадри бою демонструють, що бойові машини піхоти можуть уражати та завдавати суттєвої шкоди сучасним основним бойовим танкам, і в цьому їм допомагає унікальна 25-мм гармата М242 Bushmaster. Про подробиці бою розповіли 19 січня оглядачі Army Recognition.

Успіх у бою проти ОБТ Т-90М українського екіпажу на Bradley можна пояснити поєднанням тактичних моментів і ситуаційних чинників, які зіграли ключову роль у цьому зіткненні.

По-перше, важливо зазначити, що в ближньому бою не слід недооцінювати елемент раптовості, адже українські бійці могли застати Т-90М зненацька, що могло б максимально підвищити ефективність їхньої атаки.

По-друге, в бою проявила себе гармата Bushmaster. Відома своєю високою скорострільністю вона могла б дозволити екіпажу Bradley використовувати короткі моменти уразливості в обороні російського танка. Однак вирішальну роль міг зіграти досвід українського екіпажу, який у напруженому бою, який вимагає точності і швидкого прийняття рішень, оперативно виявив слабкості Т-90.

"Вони могли націлитися на критичні компоненти, як-от блоки огляду, датчики або гусениці, щоб знерухомити або вивести танк із ладу", — підкреслили експерти.

У таких ситуаціях також важливий тип використовуваних боєприпасів. Річ у тім, що стандартні 25-міліметрові гарматні снаряди зазвичай не пробивають потужну броню Т-90М, однак Bushmaster може вести вогонь бронебійними боєприпасами M791 APDS-T і M919 APFSDS-T. Такими снарядами українські бійці могли влучити у уразливі місця танка, дезорієнтувати його та завдати критичної шкоди.

Коротко про гармату Bushmaster

Гармата M242 Bushmaster для БМП Bradley вирізняється своєю вогневою потужністю та можливістю адаптації в різних бойових сценаріях. Особливістю гармати є унікальний принцип дії — на відміну від традиційної автоматичної зброї вона працює незалежно від газовідвідних механізмів і віддачі, покладаючись на двигун постійного струму потужністю 1 к.с.

"Така конструкція забезпечує безперебійну подачу, завантаження, стрілянину, витяг і викид набоїв, а також швидкий перехід між бронебійними й фугасними снарядами", — зазначають експерти.

Початкова швидкість 25-мм снаряда становить 1100 м/с, забезпечуючи ефективну дальність стрільби 3000 м і максимальну дальність 6800 м. При цьому середня скорострільність може досягати 200 пострілів на хвилину, що корисно в ситуаціях, коли потрібен великий обсяг вогню для придушення або знищення позицій противника.

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На закінчення експерти припустили, що в бою могли бути застосовані снаряди M919 зі збідненого урану, які здатні пробити легкоброньовану техніку. Однак навряд чи вони пробили броню танка Т-90М, чому російська машина і продовжила рух після зіткнення.

Нагадаємо, за інформацією OSINT-аналітика Якуба Яновського, російська армія з початку повномасштабної війни втратила тисячі танків. Серед них 100 одиниць Т-90 різних модифікацій, зокрема новітніх Т-90М "Прорив".