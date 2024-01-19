Мощь пушки Bushmaster: эксперты раскрыли подробности боя украинской Bradley с танком Т-90М

В столкновении с российским ОБТ, считают аналитики, ключевую роль сыграл опыт украинского экипажа. Бойцы могли застать противника врасплох, используя уязвимости в обороне танка и нанеся ему критические повреждения.

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Боевая машина Bradley M2A2 украинских вооруженных сил продемонстрировала свою впечатляющую боевую эффективность во время открытого столкновения с российским танком Т-90М. Учитывая соответствующие возможности этих бронемашин кадры боя показывают, что боевые машины пехоты могут поражать и наносить существенный урон современным основным боевым танкам, и в этом им помогает уникальная 25-мм пушка М242 Bushmaster. О подробностях боя рассказали 19 января обозреватели Army Recognition.

Успех в бою против ОБТ Т-90М украинского экипажа на Bradley можно объяснить сочетанием тактических моментов и ситуационных факторов, которые сыграли ключевую роль в этом столкновении.

Во-первых, важно отметить, что в ближнем бою не следует недооценивать элемент внезапности, ведь украинские бойцы могли застать Т-90М врасплох, что могло бы максимально повысить эффективность их атаки.

Во-вторых, в бою проявила себя пушка Bushmaster. Известная своей высокой скорострельностью она могла бы позволить экипажу Bradley использовать короткие моменты уязвимости в обороне российского танка. Однако решающую роль мог сыграть опыт украинского экипажа, который в напряженном бою, требующему точности и быстрого принятия решений, оперативно выявил слабости Т-90.

"Они могли нацелиться на критические компоненты, такие как блоки обзора, датчики или гусеницы, чтобы обездвижить или вывести танк из строя", — подчеркнули эксперты.

В таких ситуациях также важен тип используемых боеприпасов. Дело в том, что стандартные 25-миллиметровые пушечные снаряды обычно не пробивают мощную броню Т-90М, однако Bushmaster может вести огонь бронебойными боеприпасами M791 APDS-T и M919 APFSDS-T. Такими снарядами украинские бойцы могли попасть в уязвимые места танка дезориентировать его и нанести критический урон.

Кратко о пушке Bushmaster

Орудие M242 Bushmaster для БМП Bradley отличается своей огневой мощью и возможностью адаптации в различных боевых сценариях. Особенностью пушки является уникальный принцип действия — в отличие от традиционного автоматического оружия она работает независимо от газоотводных механизмов и отдачи, полагаясь на двигатель постоянного тока мощностью 1 л.с.

"Такая конструкция обеспечивает бесперебойную подачу, загрузку, стрельбу, извлечение и выброс патронов, а также быстрый переход между бронебойными и фугасными снарядами", — отмечают эксперты.

Начальная скорость 25-мм снаряда составляет 1100 м/с, обеспечивая эффективную дальность стрельбы 3000 м и максимальную дальность 6800 м. При этом средняя скорострельность может достигать 200 выстрелов в минуту, что полезно в ситуациях, когда требуется большой объем огня для подавления или уничтожения позиций противника.

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В заключение эксперты предположили, что в бою могли быть применены снаряды M919 из обедненного урана, которые способны пробить легкобронированную технику. Однако вряд ли они пробили броню танка Т-90М, почему российская машина и продолжила движение после боестолкновения.

Напомним, по информации OSINT-аналитика Якуба Яновского, российская армия с начала полномасштабной войны потеряла тысячи танков. Среди них 100 единиц Т-90 различных модификаций, в том числе новейших Т-90М "Прорыв".