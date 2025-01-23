MGCS в трех вариантах: стали известны детали разработки новейшего европейского танка

К традиционному ОБТ добавились еще две машины — танк с ракетным вооружением и так называемый "дрононосец" с расширенным набором сенсоров и лазерными установками.

Related video

Совместный проект Германии и Франции по созданию основного боевого танка нового поколения MGCS (Main Ground Combat System) выходит на новый этап. В рамках программы принято решение о создании не одной, а сразу трех специализированных боевых машин на базе MGCS. Такое заявление сделал полковник Бундесвера Армин Диркс, руководитель совместной проектной группы MGCS, на конференции по бронетанковой технике IAVC. Об этом 22 января сообщило издание Europäische Sicherheit & Technik.

Ключевой элемент программы — традиционный основной боевой танк, оснащенный мощной 140-мм пушкой Ascalon, с боевой массой до 50 тонн. Однако теперь к нему добавляются две новые версии:

Ракетный танк, оснащенный гиперзвуковыми ракетами, предназначенный для огневой поддержки.

"Дрононосец", оснащенный расширенным набором сенсоров для разведки и выполнения задач вне зоны прямой видимости (NLOS).

Все три машины будут базироваться на едином шасси, что значительно упростит логистику и обслуживание. Концепция предполагает интеграцию высокотехнологичных решений: ракетный танк, вероятно, сможет поражать как наземные, так и воздушные цели, а "дрононосец" может быть оснащен лазерным комплексом для уничтожения вражеских беспилотников, а также возможностью их транспортировки. При этом все три машины останутся пилотируемыми. Полковник Диркс подчеркнул, что даже к 2040-м годам не планируется переход на полностью автономные боевые платформы такого класса.

Визуализация вариантов танка MGCS

Комментируя разработку обозреватели Defense Express отметили, что идея ракетного танка вызывает ассоциации с проектами 1960-х годов, такими как советский ИТ-1, созданный в эпоху увлечения ракетной техникой. Однако современные технологии позволяют сделать эти машины универсальными, адаптированными к требованиям современного поля боя. Всего было создано 110 единиц таких машин.

"Сейчас можно делать множество предположений, что из этого может получиться, но в конце концов ракеты вполне могут быть универсальным средством борьбы не только с наземными, но и с воздушными целями. И поэтому уточнение о том, что это будет "танк поддержки" надо читать максимально широко", — подытожили эксперты.

Важно

Трехпушечный монстр: европейцы работают над танком нового поколения EMBT (видео)

Напомним, французская компания KNDS представила результаты тестирования 140-мм пушки Ascalon, продемонстрировав ее уникальные технические возможности. Основное преимущество орудия заключается в минимальном износе ствола и гибкости в выборе боеприпасов.