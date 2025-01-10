Трехпушечный монстр: европейцы работают над танком нового поколения EMBT (видео)

Танк обладает впечатляющей огневой мощью. Помимо громадного 140-мм орудия, обладающего большей разрушительной силой, чем стандартные 120-мм калибра, новый ОБТ оснащен дополнительными 20-мм и 30-мм пушками.

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Европейские инженеры продолжают разрабатывать основной боевой танк (ОБТ) нового поколения EMBT, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Машина призвана удовлетворить текущие и перспективные потребности европейских вооруженных сил, сочетая элементы Leopard 2 и Leclerc. Об этом пишет портал АрміяInform.

Enhanced Main Battle Tank создается в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS) и представляет собой результат совместной работы французской компании Nexter Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Авторы публикации отмечают, что EMBT способен удовлетворить текущие потребности на поле боя, обеспечивая защиту от современных угроз, включая беспилотники и высокоточные боеприпасы.

Образец танка уже был представлен на выставке Eurosatory в Париже. Обозреватели обратили внимание на внешний вид машины, который существенно отличался от тех же M1A2 Abrams и Leopard 2A8 более острыми углами и громадным 140-мм орудием. Более того, новый ОБТ фактически будет "трехпушечным стальным монстром". Так как помимо основного орудия, танк оснащен двумя дополнительными пушками — 20-мм и 30-мм калибра.

Ключевые технические особенности

Огневая мощь

Итак, EMBT получил уникальную 140-мм пушку нового поколения ASCALON, которая значительно превосходит по дальности и разрушительной силе стандартные 120-мм орудия. Оснащение танка автоматом заряжания позволяет производить три выстрела за 10 секунд, минимизируя перерывы между залпами до 3 секунд. Такая скорость огня дает преимущество в танковых дуэлях и при нанесении мощных ударов по укрепленным целям.

Дополнительное вооружение EMBT адаптировано для борьбы с разнообразными угрозами. Спаренная 20-мм автоматическая пушка на башне позволяет эффективно противостоять легкобронированным целям и пехоте, а дистанционно управляемая 30-мм автоматическая пушка обеспечивает огневую поддержку против низколетящих беспилотников. Минибашня с 7,62-мм пулеметом дополняет возможности машины при действиях в ближнем бою.

Пушка Ascalon 140 для танка EMBT Фото: Army Recognition

Передовые технологии защиты

Танк оснащен системой активной защиты Trophy, способной перехватывать противотанковые боеприпасы до их попадания. Для повышения выживаемости в условиях боя установлены система лазерного предупреждения E-LAWS и дымовые гранатометы GALIX, которые создают эффективную маскировку. Многоцелевые датчики обеспечивают 360-градусный обзор, что позволяет экипажу своевременно обнаруживать угрозы, такие как дроны-камикадзе и высокоточные снаряды.

"Умные" системы управления

Электронные системы EMBT основаны на использовании искусственного интеллекта и сенсорного синтеза, что позволяет танку адаптироваться к быстро меняющейся ситуации на поле боя. Интеграция кибернетических решений и модульная архитектура обеспечивают гибкость в обновлении систем танка, включая возможности будущих технологий.

Высокая мобильность

Двигатель мощностью 1500 л.с. обеспечивает EMBT высокую проходимость и запас хода до 460 километров, позволяя эффективно действовать как в городских условиях, так и на открытой местности.

Вариант танка EMBT-ADT 140 Фото: Army Recognition

EMBT — это инновационная бронетехника, представляющая собой важный шаг в модернизации европейских вооруженных сил. Его вооружение и защитные технологии направлены на противостояние широкому спектру угроз, что делает этот танк универсальным решением для современного поля боя.

Напомним, недавно французская компания KNDS представила результаты тестирования пушки ASCALON, продемонстрировав ее уникальные технические возможности. Орудие может использовать 120-мм и 140-мм снаряды, а переход между калибрами занимает всего около 30 минут.