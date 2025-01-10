Тригарматний монстр: європейці працюють над танком нового покоління EMBT (відео)

Танк має вогневу міць, що вражає. Крім величезної 140-мм гармати, яка має більшу руйнівну силу, ніж стандартні 120-мм калібру, новий ОБТ оснащений додатковими 20-мм і 30-мм гарматами.

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Європейські інженери продовжують розробляти основний бойовий танк (ОБТ) нового покоління EMBT, який має надійти на озброєння до 2035 року. Машина покликана задовольнити поточні та перспективні потреби європейських збройних сил, поєднуючи елементи Leopard 2 і Leclerc. Про це пише портал АрміяInform.

Enhanced Main Battle Tank створюється в рамках програми Main Ground Combat System (MGCS) і являє собою результат спільної роботи французької компанії Nexter Systems і німецької Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Автори публікації зазначають, що EMBT здатний задовольнити поточні потреби на полі бою, забезпечуючи захист від сучасних загроз, включно з безпілотниками і високоточними боєприпасами.

Зразок танка вже був представлений на виставці Eurosatory в Парижі. Оглядачі звернули увагу на зовнішній вигляд машини, який суттєво відрізнявся від тих же M1A2 Abrams і Leopard 2A8 більш гострими кутами й величезною 140-мм гарматою. Ба більше, новий ОБТ фактично буде "тригарматним сталевим монстром". Оскільки крім основної гармати, танк оснащений двома додатковими — 20-мм і 30-мм калібру.

Ключові технічні особливості

Вогнева міць

Отже, EMBT отримав унікальну 140-мм гармату нового покоління ASCALON, яка значно перевершує за дальністю і руйнівною силою стандартні 120-мм гармати. Оснащення танка автоматом заряджання дозволяє робити три постріли за 10 секунд, мінімізуючи перерви між залпами до 3 секунд. Така швидкість вогню дає перевагу в танкових дуелях і при завдаванні потужних ударів по укріплених цілях.

Додаткове озброєння EMBT адаптоване для боротьби з різноманітними загрозами. Спарена 20-мм автоматична гармата на башті дає змогу ефективно протистояти легкоброньованим цілям і піхоті, а дистанційно керована 30-мм автоматична гармата забезпечує вогневу підтримку проти безпілотників, які летять низько. Мінібашта з 7,62-мм кулеметом доповнює можливості машини при діях у ближньому бою.

Гармата Ascalon 140 для танка EMBT Фото: Army Recognition

Передові технології захисту

Танк оснащений системою активного захисту Trophy, здатною перехоплювати протитанкові боєприпаси до їхнього потрапляння. Для підвищення виживаності в умовах бою встановлено систему лазерного попередження E-LAWS і димові гранатомети GALIX, які створюють ефективне маскування. Багатоцільові датчики забезпечують 360-градусний огляд, що дає змогу екіпажу своєчасно виявляти загрози, як-от дрони-камікадзе та високоточні снаряди.

"Розумні" системи управління

Електронні системи EMBT засновані на використанні штучного інтелекту і сенсорного синтезу, що дає змогу танку адаптуватися до швидко мінливої ситуації на полі бою. Інтеграція кібернетичних рішень і модульна архітектура забезпечують гнучкість в оновленні систем танка, включаючи можливості майбутніх технологій.

Висока мобільність

Двигун потужністю 1500 к.с. забезпечує EMBT високу прохідність і запас ходу до 460 кілометрів, даючи змогу ефективно діяти як у міських умовах, так і на відкритій місцевості.

Варіант танка EMBT-ADT 140 Фото: Army Recognition

EMBT — це інноваційна бронетехніка, що являє собою важливий крок у модернізації європейських збройних сил. Його озброєння і захисні технології спрямовані на протистояння широкому спектру загроз, що робить цей танк універсальним рішенням для сучасного поля бою.

Нагадаємо, нещодавно французька компанія KNDS представила результати тестування гармати ASCALON, продемонструвавши її унікальні технічні можливості. Гармата може використовувати 120-мм і 140-мм снаряди, а перехід між калібрами займає всього близько 30 хвилин.