У Європі тестують інноваційну гармату ASCALON для нового покоління танків (відео)

Основна перевага ASCALON полягає в мінімальному зносі ствола і гнучкості у виборі боєприпасів. Гармата може використовувати 120-мм і 140-мм снаряди, а перехід між калібрами займає близько 30 хвилин.

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Французька компанія KNDS представила результати тестування гармати ASCALON, продемонструвавши її унікальні технічні можливості. Ці випробування стали важливим етапом у рамках проєкту Main Ground Combat System (MGCS), який об'єднує зусилля Франції та Німеччини для розроблення танків і бойових систем нового покоління. Про це 7 січня повідомили оглядачі Army Recognition.

Проєкт MGCS було відновлено 2024 року після тривалої перерви завдяки угоді між міністрами збройних сил Франції та Німеччини. В основі програми лежить концепція "бойової хмари", що включає танки, безпілотники та роботизовані системи. Одним із ключових елементів MGCS стане саме ASCALON — інноваційна гармата, яка може адаптуватися під різні завдання, забезпечуючи найвищу ефективність.

Технічні особливості ASCALON

На випробуваннях ASCALON підтвердила свою універсальність. Гармата може використовувати боєприпаси калібру 120 мм і 140 мм, а перехід між калібрами займає менш як годину. Ця модульна конструкція дає змогу швидко адаптувати систему до умов сучасного бою.

Основна перевага ASCALON полягає в мінімальному зносі ствола і гнучкості у виборі боєприпасів. Постріли для гармати мають телескопічну форму і зберігаються в автоматичній башті. Вони можуть бути запрограмовані для роботи по цілях, що знаходяться за межами прямої видимості, що значно підвищує оперативні можливості.

Зазначимо, що 2024 року компанія провела випробування бронебійних снарядів із плавниковою стабілізацією (APFSDS). У результаті боєприпаси успішно пробили дві залізобетонні плити, розташовані за кілька метрів одна від одної, з вражаючою точністю.

Результат випробування боєприпасів гармати ASCALON Фото: Скриншот

Інтеграція ASCALON у проєкт MGCS

Компанія KNDS відіграє ключову роль у розробці восьми основних компонентів MGCS, включно з платформою, баштою і гарматою, а також системами управління і сенсорами.

ASCALON розглядається в якості основної гармати для цих машин. За словами Франсуа Грошанні, директора програми MGCS у KNDS, система має чотири основні переваги:

Висока дулова потужність і точність. Швидкість зміни калібру близько 30 хвилин. Компактність конструкції. Інтеграція з мінімальними вимогами до внутрішнього простору вежі.

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