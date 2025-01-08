В Европе тестируют инновационную пушку ASCALON для нового поколения танков (видео)

Основное преимущество ASCALON заключается в минимальном износе ствола и гибкости в выборе боеприпасов. Орудие может использовать 120-мм и 140-мм снаряды, а переход между калибрами занимает около 30 минут.

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Французская компания KNDS представила результаты тестирования пушки ASCALON, продемонстрировав ее уникальные технические возможности. Эти испытания стали важным этапом в рамках проекта Main Ground Combat System (MGCS), который объединяет усилия Франции и Германии для разработки танков и боевых систем нового поколения. Об этом 7 января сообщили обозреватели Army Recognition.

Проект MGCS был возобновлен в 2024 году после длительного перерыва благодаря соглашению между министрами вооруженных сил Франции и Германии. В основе программы лежит концепция "боевого облака", включающего танки, беспилотники и роботизированные системы. Одним из ключевых элементов MGCS станет именно ASCALON — инновационная пушка, которая может адаптироваться под различные задачи, обеспечивая высочайшую эффективность.

Технические особенности ASCALON

На испытаниях ASCALON подтвердила свою универсальность. Орудие может использовать боеприпасы калибра 120 мм и 140 мм, а переход между калибрами занимает менее часа. Эта модульная конструкция позволяет быстро адаптировать систему к условиям современного боя.

Основное преимущество ASCALON заключается в минимальном износе ствола и гибкости в выборе боеприпасов. Выстрелы для пушки имеют телескопическую форму и хранятся в автоматической башне. Они могут быть запрограммированы для работы по целям, находящимся за пределами прямой видимости, что значительно повышает оперативные возможности.

Отметим, что в 2024 году компания провела испытания бронебойных снарядов с плавниковой стабилизацией (APFSDS). В результате боеприпасы успешно пробили две железобетонные плиты, расположенные в нескольких метрах друг от друга, с поразительной точностью.

Результат испытания боеприпасов орудия ASCALON Фото: Скриншот

Интеграция ASCALON в проект MGCS

Компания KNDS играет ключевую роль в разработке восьми основных компонентов MGCS, включая платформу, башню и орудия, а также системы управления и сенсоры.

ASCALON рассматривается как основное орудие для этих машин. По словам Франсуа Грошанни, директора программы MGCS в KNDS, система обладает четырьмя основными преимуществами:

Высокая дульная мощь и точность. Скорость смены калибра около 30 минут. Компактность конструкции. Интеграция с минимальными требованиями к внутреннему пространству башни.

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