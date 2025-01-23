MGCS у трьох варіантах: стали відомі деталі розробки новітнього європейського танка

До традиційного ОБТ додалися ще дві машини — танк із ракетним озброєнням і так званий "дрононосець" із розширеним набором сенсорів і лазерними установками.

Related video

Спільний проєкт Німеччини та Франції зі створення основного бойового танка нового покоління MGCS (Main Ground Combat System) виходить на новий етап. У рамках програми ухвалено рішення про створення не однієї, а відразу трьох спеціалізованих бойових машин на базі MGCS. Таку заяву зробив полковник Бундесверу Армін Діркс, керівник спільної проєктної групи MGCS, на конференції з бронетанкової техніки IAVC. Про це 22 січня повідомило видання Europäische Sicherheit & Technik.

Ключовий елемент програми — традиційний основний бойовий танк, оснащений потужною 140-мм гарматою Ascalon, з бойовою масою до 50 тонн. Однак тепер до нього додаються дві нові версії:

Ракетний танк, оснащений гіперзвуковими ракетами, призначений для вогневої підтримки.

"Дрононосець", оснащений розширеним набором сенсорів для розвідки і виконання завдань поза зоною прямої видимості (NLOS).

Усі три машини базуватимуться на єдиному шасі, що значно спростить логістику та обслуговування. Концепція передбачає інтеграцію високотехнологічних рішень: ракетний танк, ймовірно, зможе вражати як наземні, так і повітряні цілі, а "дрононосець" може бути оснащений лазерним комплексом для знищення ворожих безпілотників, а також можливістю їх транспортування. При цьому всі три машини залишаться пілотованими. Полковник Діркс підкреслив, що навіть до 2040-х років не планується перехід на повністю автономні бойові платформи такого класу.

Візуалізація варіантів танка MGCS

Коментуючи розробку, оглядачі Defense Express зазначили, що ідея ракетного танка викликає асоціації з проектами 1960-х років, такими як радянський ИТ-1, створений в епоху захоплення ракетною технікою. Однак сучасні технології дозволяють зробити ці машини універсальними, адаптованими до вимог сучасного поля бою. Загалом було створено 110 одиниць таких машин.

"Зараз можна робити безліч припущень, що з цього може вийти, але, зрештою, ракети цілком можуть бути універсальним засобом боротьби не тільки з наземними, а й із повітряними цілями. І тому уточнення про те, що це буде "танк підтримки" треба читати максимально широко", — підсумували експерти.

Важливо

Тригарматний монстр: європейці працюють над танком нового покоління EMBT (відео)

Нагадаємо, французька компанія KNDS представила результати тестування 140-мм гармати Ascalon, продемонструвавши її унікальні технічні можливості. Основна перевага гармати полягає в мінімальному зносі ствола і гнучкості у виборі боєприпасів.