Залишиться лише старе шасі: що говорять про танк Leopard 3 і його оснащення

За прогнозами експертів, нова машина може отримати низку удосконалень, включно з новою гарматою, захистом, інтеграцією з дронами й високим ступенем цифровізації. У результаті постає питання про доцільність проєкту MGCS.

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Поки європейські зброярі працюють над створенням танка нового покоління, в експертних колах подейкують про якийсь проміжний варіант, який стане своєрідним "мостом" між ОБТ Leopard 2 і проєктом MGCS. Йдеться про появу танка Leopard 3, про який розповіли у своєму матеріалі оглядачі Defense Express.

Поки проєкт Leopard 3 перебуває на стадії обговорення, проте передбачається, що нова машина матиме такі характеристики:

130-мм гармата Rh-130 L/51 з автоматом заряджання від компанії Rheinmetall.

з автоматом заряджання від компанії Rheinmetall. Інтеграція дронів , що відкриє нові можливості в розвідці та бойовому застосуванні.

, що відкриє нові можливості в розвідці та бойовому застосуванні. Цифровізація всіх систем управління для підвищення бойової ефективності.

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Судячи з прогнозів експертів, від попередника Leopard 3 дістанеться лише шасі, а всі ключові аспекти танка будуть істотно перероблені. Тим часом вибір 130-мм гармати Rh-130 L/51 викликає питання, оскільки для MGCS розглядається встановлення 140-мм гармати Ascalon, розробленої KNDS. Це викликає дискусії щодо доцільності переходу спочатку зі 120 мм на 130 мм, а потім на 140 мм.

Крім того, концепт Leopard 2 A-RC, представлений на Eurosatory 2024, вже демонстрував можливість встановлення 140-мм гармати в нову вежу. Це підкреслює невизначеність у довгостроковій стратегії озброєння європейських бронетанкових сил.

Оглядачі зазначають, що якщо Leopard 3 отримає настільки широкі вдосконалення, включно з новою гарматою, захистом, інтеграцією з дронами та високим ступенем цифровізації, постає запитання: чим він принципово відрізнятиметься від MGCS? З урахуванням усіх запланованих характеристик Leopard 3 може наблизитися до можливостей майбутньої системи MGCS, що робить його не просто проміжним рішенням, а повноцінною сучасною бойовою платформою.

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Раніше повідомлялося, що в рамках програми створення танка нового покоління європейські зброярі ухвалили рішення про створення не однієї, а відразу трьох спеціалізованих бойових машин на базі MGCS. До традиційного ОБТ додалися ще дві машини — танк із ракетним озброєнням і так званий "дрононосець".