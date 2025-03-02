Осталась записка: мужчина исчез после посадки в "космический корабль" (фото)

За несколько месяцев до своего исчезновения Тейлор начал увлекаться идеей межзвездных путешествий. Он построил копию космического корабля в натуральную величину, используя детали, найденные на свалке.

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В ноябре 1980 года канадский механик-самоучка Грейнджер Тейлор исчез при загадочных обстоятельствах, оставив записку, в которой утверждал, что отправляется в межзвездное путешествие с инопланетянами. Его исчезновение остается одной из самых таинственных историй Канады, окутанной мистикой и догадками. Об этом пишет The Mirror.

Грейнджер Тейлор, 32-летний житель города Дункан, провинция Британская Колумбия, был известен своим исключительным талантом в ремонте сложных механизмов. Несмотря на то, что он бросил школу, его гениальность позволяла ему восстанавливать даже те устройства, которые казались безнадежными. Однако Тейлор отличался не только своими техническими способностями, но и необычными убеждениями — он утверждал, что находится в контакте с внеземными цивилизациями.

За несколько месяцев до своего исчезновения Тейлор начал увлекаться идеей межзвездных путешествий. Он построил копию космического корабля в натуральную величину, используя детали, найденные на свалке. В этот же период его сестра рассказывала, что он начал регулярно принимать ЛСД, что могло повлиять на его восприятие реальности.

Мужчина оставил записку, в которой говорилось, что он садится на инопланетный космический корабль Фото: The Mirror

В ночь своего исчезновения Тейлор оставил прощальную записку своим родителям. В ней он сообщил, что отправляется в 42-месячное путешествие на борту инопланетного корабля, после чего вернется. Он также передал родным все свое имущество и попросил следовать инструкциям, изложенным в завещании.

Лишь спустя шесть лет появились улики, которые могли пролить свет на его судьбу. В 1986 году работники лесничества обнаружили место взрыва недалеко от фермы семьи Тейлор. Среди обломков нашли разбитый пикап Datsun, который принадлежал Грейнджеру, а также фрагменты костей и кусок одежды, предположительно принадлежавший ему. Полиция пришла к выводу, что Тейлор погиб в результате взрыва динамита, который он мог перевозить в своем грузовике.

Тем не менее остается загадкой, была ли его смерть несчастным случаем или сознательным шагом. Некоторые считают, что его увлечение инопланетянами и наркотическими веществами могло привести к психическому расстройству, тогда как другие уверены, что Тейлор действительно отправился в неизвестное путешествие.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.

Также стало известно, что астронавт вспомнил о "самом страшном фото", сделанном в космосе. Брюс МакКэндлесс II стал первопроходцем, впервые отправившись в свободный полет без страховочного троса. Мужчина рискнул оказаться в безграничном пространстве, полагаясь на работу нового оборудования.