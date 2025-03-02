Залишилася записка: чоловік зник після посадки в "космічний корабель" (фото)

За кілька місяців до свого зникнення Тейлор почав захоплюватися ідеєю міжзоряних подорожей. Він побудував копію космічного корабля в натуральну величину, використовуючи деталі, знайдені на звалищі.

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У листопаді 1980 року канадський механік-самоучка Грейнджер Тейлор зник за загадкових обставин, залишивши записку, в якій стверджував, що вирушає в міжзоряну подорож з інопланетянами. Його зникнення залишається однією з найтаємничіших історій Канади, оповитою містикою та здогадками. Про це пише The Mirror.

Грейнджер Тейлор, 32-річний житель міста Дункан, провінція Британська Колумбія, був відомий своїм винятковим талантом у ремонті складних механізмів. Попри те, що він кинув школу, його геніальність давала йому змогу відновлювати навіть ті пристрої, які здавалися безнадійними. Однак Тейлор вирізнявся не тільки своїми технічними здібностями, а й незвичайними переконаннями — він стверджував, що перебуває в контакті з позаземними цивілізаціями.

За кілька місяців до свого зникнення Тейлор почав захоплюватися ідеєю міжзоряних подорожей. Він побудував копію космічного корабля в натуральну величину, використовуючи деталі, знайдені на звалищі. У цей же період його сестра розповідала, що він почав регулярно приймати ЛСД, що могло вплинути на його сприйняття реальності.

Чоловік залишив записку, в якій ішлося, що він сідає на інопланетний космічний корабель Фото: The Mirror

У ніч свого зникнення Тейлор залишив прощальну записку своїм батькам. У ній він повідомив, що вирушає у 42-місячну подорож на борту інопланетного корабля, після чого повернеться. Він також передав рідним усе своє майно і попросив дотримуватися інструкцій, викладених у заповіті.

Лише через шість років з'явилися докази, які могли пролити світло на його долю. У 1986 році працівники лісництва виявили місце вибуху недалеко від ферми сім'ї Тейлор. Серед уламків знайшли розбитий пікап Datsun, який належав Грейнджеру, а також фрагменти кісток і шматок одягу, який, імовірно, належав йому. Поліція дійшла висновку, що Тейлор загинув унаслідок вибуху динаміту, який він міг перевозити у своїй вантажівці.

Проте залишається загадкою, чи була його смерть нещасним випадком або свідомим кроком. Дехто вважає, що його захоплення інопланетянами та наркотичними речовинами могло призвести до психічного розладу, тоді як інші впевнені, що Тейлор справді вирушив у невідому подорож.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдера звинуватили в спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.

Також стало відомо, що астронавт згадав про "найстрашніше фото", зроблене в космосі. Брюс МакКендлесс II став першопрохідцем, уперше вирушивши у вільний політ без страхувального троса. Чоловік ризикнув опинитися в безмежному просторі, покладаючись на роботу нового обладнання.