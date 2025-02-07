В Германии готовят новую модернизацию танка Leopard 2: что улучшат в машине (фото)

Модернизированный вариант получит новую силовую установку, орудие, комплексы защиты и систему управления огнем. Таким образом, улучшения призваны адаптировать танк к современным угрозам и повысить его боевые характеристики.

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Вооруженные силы Германии инициировали крупный проект по модернизации основного боевого танка Leopard 2. Согласно отчету Управления закупок Бундесвера, опубликованному немецким изданием Hartpunkt, контракты на разработку новых компонентов заключены с компаниями KNDS Deutschland, Rheinmetall и Hensoldt.

Главной целью проекта является адаптация танка к современным угрозам и повышение его боевых характеристик до уровня перспективной техники MGCS (Main Ground Combat System). Изменения коснуться артиллерийской составляющей, системы управления огнем, двигателя и ходовых качеств, а также системы защиты.

Новая артиллерийская система и боеприпасы

Ключевым новшеством станет внедрение новой 130-мм танковой пушки Rh-130 L/52 от Rheinmetall, которая обеспечит значительное повышение огневой мощи. В рамках проекта Rheinmetall поручено разработать три типа боеприпасов:

DM13 — квалификационный бронебойный подкалиберный снаряд, необходимый для проведения испытаний комплекса.

DM11 — программируемый многоцелевой боеприпас, аналогичный существующему 120-мм снаряду.

DM23 — бронебойный подкалиберный снаряд с улучшенными характеристиками пробиваемости.

Важно

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Новые 130-мм боеприпасы весят более 30 кг и имеют длину 1,3 метра, что делает использование традиционного заряжающего невозможным. В связи с этим все перспективные варианты Leopard 2 будут оснащаться автоматами зарядки и новой башней.

Пушка Rh-130 от компании Rheinmetall Фото: Rheinmetall

Боеприпасы к пушке калибра 130-мм Фото: Rheinmetall

Автоматизация СУО

Вместе с тем компаниям Hensoldt и KNDS поручено разработать инновационную систему управления вооружением, которая позволит автоматизировать процесс настройки артиллерийской установки. Ожидается, что система сможет автоматически компенсировать температурные изменения ствола и солнечное воздействие, значительно повышая точность стрельбы.

Силовая установка

Чтобы улучшить мобильность Leopard 2, компания KNDS Germany получила заказ на разработку нового двигателя под названием OLYMP. В отличие от существующих двигателей от MTU, новая силовая установка будет разрабатываться компанией Liebherr. Конструкция будет модульной и включит двигатель внутреннего сгорания, систему охлаждения и выхлопные фильтры. Ожидается, что использование унифицированных компонентов с существующей системой упростит модернизацию.

Усиленная защита и системы активной обороны

Для повышения уровня защиты танков будет интегрирована система активной защиты MUSS от Hensoldt. Она включает пассивные сенсоры, лазерные системы постановки помех и дымовые мортиры, что позволяет эффективно противодействовать современным противотанковым ракетам.

Элементы системы MUSS Фото: Hensoldt

Напомним, европейские оружейники работают над промежуточным вариантом между ОБТ Leopard 2 и проектом MGCS. По прогнозам экспертов, новая машина может получить ряд усовершенствований, включая новую пушку, защиту, интеграцию с дронами и высокую степень цифровизации.