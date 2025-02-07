У Німеччині готують нову модернізацію танка Leopard 2: що поліпшать у машині (фото)

Модернізований варіант отримає нову силову установку, гармату, комплекси захисту і систему управління вогнем. Таким чином, поліпшення покликані адаптувати танк до сучасних загроз і підвищити його бойові характеристики.

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Збройні сили Німеччини ініціювали великий проєкт з модернізації основного бойового танка Leopard 2. Згідно зі звітом Управління закупівель Бундесверу, опублікованим німецьким виданням Hartpunkt, контракти на розробку нових компонентів укладено з компаніями KNDS Deutschland, Rheinmetall і Hensoldt.

Головною метою проєкту є адаптація танка до сучасних загроз і підвищення його бойових характеристик до рівня перспективної техніки MGCS (Main Ground Combat System). Зміни торкнуться артилерійської складової, системи управління вогнем, двигуна і ходових якостей, а також системи захисту.

Нова артилерійська система і боєприпаси

Ключовим нововведенням стане впровадження нової 130-мм танкової гармати Rh-130 L/52 від Rheinmetall, яка забезпечить значне підвищення вогневої потужності. У рамках проєкту Rheinmetall доручено розробити три типи боєприпасів:

DM13 — кваліфікаційний бронебійний підкаліберний снаряд, необхідний для проведення випробувань комплексу.

DM11 — програмований багатоцільовий боєприпас, аналогічний наявному 120-мм снаряду.

DM23 — бронебійний підкаліберний снаряд із поліпшеними характеристиками пробивання.

Важливо

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Нові 130-мм боєприпаси важать понад 30 кг і мають довжину 1,3 метра, що унеможливлює використання традиційного заряджаючого. У зв'язку з цим усі перспективні варіанти Leopard 2 будуть оснащуватися автоматами зарядки та новою баштою.

Гармата Rh-130 від компанії Rheinmetall Фото: Rheinmetall

Боєприпаси до гармати калібру 130-мм Фото: Rheinmetall

Автоматизація СУВ

Водночас компаніям Hensoldt і KNDS доручено розробити інноваційну систему управління озброєнням, яка дасть змогу автоматизувати процес налаштування артилерійської установки. Очікується, що система зможе автоматично компенсувати температурні зміни ствола і сонячний вплив, значно підвищуючи точність стрільби.

Силова установка

Щоб покращити мобільність Leopard 2, компанія KNDS Germany отримала замовлення на розробку нового двигуна під назвою OLYMP. На відміну від наявних двигунів від MTU, нова силова установка розроблятиметься компанією Liebherr. Конструкція буде модульною і включатиме двигун внутрішнього згоряння, систему охолодження і вихлопні фільтри. Очікується, що використання уніфікованих компонентів з наявною системою спростить модернізацію.

Посилений захист і системи активної оборони

Для підвищення рівня захисту танків буде інтегрована система активного захисту MUSS від Hensoldt. Вона включає пасивні сенсори, лазерні системи постановки перешкод і димові мортири, що дає змогу ефективно протидіяти сучасним протитанковим ракетам.

Елементи системи MUSS Фото: Hensoldt

Нагадаємо, європейські зброярі працюють над проміжним варіантом між ОБТ Leopard 2 і проєктом MGCS. За прогнозами експертів, нова машина може отримати низку удосконалень, включно з новою гарматою, захистом, інтеграцією з дронамі й високим ступенем цифровізації.