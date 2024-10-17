Україна втратила 40 танків Leopard від початку російського вторгнення, — Business Insider (фото)

На думку видання, незважаючи на потужну броню Leopard, вони не є непереможними, тому на них встановлюють додаткові сталеві екрани, які забезпечують не тільки захист від дронів, а й стійкість до ракетних ударів.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила близько 40 танків Leopard, наданих НАТО. Про це пише американський новинний портал Business Insider.

Ця інформація базується на оцінках з відкритих джерел, хоча офіційного підтвердження поки що немає. Втрати цих високоефективних німецьких бойових машин підкреслюють масштаб боїв і загроз, з якими стикаються українські війська на полі бою, зазначають журналісти.

Незважаючи на потужну броню Leopard, вони не є непереможними, і Україна активно вживає заходів для їхнього додаткового захисту. Зокрема почали встановлювати сталеві екрани на танки Leopard, щоб підвищити їхню стійкість до ударів ракет, вибухових дронів та інших видів боєприпасів. Вартість такого екрану становить близько 20 000 доларів, що значно менше вартості самого танка, а встановлення займає близько 12 годин.

Танк Leopard із захисним екраном Фото: FBI

Танк Leopard із захисним екраном Фото: FBI

Екрани допомагають значно збільшити шанси на виживання екіпажу і захистити техніку від пошкоджень, даючи змогу танки повернути в бій після ремонту. З початку війни такі екрани були встановлені і на інші бронемашини, зокрема американські танки M1 Abrams і бойові машини піхоти Bradley, а також на радянські Т-64 і Т-72.

Нагадаємо, в Курській області Росії сталася рідкісна танкова сутичка: два українські танки з відстані в 15 метрів розстріляли російський бронетранспортер (БТР).