"Одним ударом не підбити": танкіст ЗСУ розповів про запеклі бої за участю Leopard 2

Були ситуації, коли екіпажі українських танків випалювали все паливо і відстрілювали весь боєкомплект по силах противника. А в одному з епізодів "Леопард" трьома пострілами знищив два російські танки.

33-тя окрема механізована бригада ЗСУ, оснащена танками Leopard 2A4, зіграла ключову роль у літній наступальній операції 2023 року на Запорізькому напрямку. Як розповів український танкіст Андрій, цей підрозділ неодноразово брав участь у запеклих і кровопролитних боях, а можливості "Леопарда", який має купу ворогів на полі бою, не раз рятували життя українських екіпажів. Про це йдеться в матеріалі Defence24.

Початок бойових дій і літня наступальна операція

Танковий батальйон бригади став першим і, ймовірно, єдиним у ЗСУ, який використовує Leopard 2, що зробило його унікальним підрозділом української армії. У червні 2023 року батальйон Leopard 2A4 кинули в наступ на Запорізькому напрямку, його основним завданням був прорив мінних полів у напрямку Малої Токмачки, Роботиного і Вербового. Попри міць техніки, просування сповільнили щільні мінні поля, інтенсивний артилерійський вогонь, удари ПТРК і атаки російських дронів FPV.

Сержант Андрій, один із танкістів батальйону, розповів, що в боях під Роботиним екіпажі Leopard 2A4 витрачали десятки снарядів за ніч і випалювали практично все паливо в баках. Це підтвердило інтенсивність боїв і необхідність постійного постачання.

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Український боєць відзначив хорошу виживаність танка, де екіпаж ізольований від боєкомплекту, на відміну від радянських машин. А висока маневреність німецького танка не заважає його вогневій потужності — стабілізація гармати давала змогу точно вести вогонь по супротивнику, не втрачаючи водночас рухливості на полі бою.

"Мій екіпаж трьома пострілами знищив два російські танки. Спочатку влучили, зупинили танк, 5-7 секунд — і другий постріл, у нього вежу відірвало, і через 15 секунд другий танк пішов. Ми знищили його з першого пострілу!" — каже Андрій.

На жаль, не обійшлося без втрат. Перший танк батальйону був знищений 8 червня в районі Новопокровки.

Тактичні зміни та нічні операції

Зі зростанням втрат тактика батальйону змінилася. Екіпажі почали проводити нічні вогневі засідки та приховані маневри. Така тактика дозволила мінімізувати втрати та зберегти боєздатність підрозділу. Використання місцевості, таких як лісопосадки і тимчасові укриття, а також встановлення динамічного захисту "Контакт-1" на Leopard 2A4 допомагали протистояти постійним загрозам.

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Найбільших втрат батальйон зазнав восени 2023 року. 24 жовтня було підбито три танки, два з яких виявилися пошкодженими ударами FPV-дронів і кинутими на полі бою, ще одна машина була підбита противником 25 жовтня. Попри це, пошкоджені танки часто вдавалося евакуювати та відправляти на ремонт.

Сам Андрій був поранений у танку, підбитому ПТУР комплексу "Корнет", але ніхто з екіпажу не загинув. Уражений і поранений екіпаж все ж покинув машину.

Тим часом складнощі з евакуацією виникали через загрозу атак дронів і захоплення техніки силами противника. Так, взимку 2024 року, вже на донецькому напрямку, в районі Курахового, екіпажі зіткнулися з подібними проблемами. Проте навіть сильно пошкоджені танки, як правило, підлягали відновленню.

Тактика маневреної оборони

Взимку і навесні 2024 року батальйон Leopard 2A4 діяв на підступах до Курахового і в районі Перемоги. Танки використовувалися як мобільні протитанкові засоби, знищуючи ворожу техніку на ходу. Однак це наражало їх на серйозні ризики, особливо з боку російських дронів і боєприпасів "Ланцет", що баражують.

"Як ви розумієте, знищити "Леопарда" з першого разу дуже складно. Його можуть пошкодити і, коли зупинять, почнеться: FPV-дрони, скидання з БПЛА, термобаричні боєприпаси…" — розповів Андрій.

У підсумку, ключовим елементом тактики стали координація з артилерією та безпілотниками, а також маневри на високій швидкості, щоб уникнути потрапляння під удари. У листопаді 2024 року Leopard 2A4 були помічені з мультиспектральним камуфляжем, що також свідчить про зусилля з адаптації техніки до умов боїв.

Автори матеріалу наголосили, що танки Leopard 2A4 продемонстрували високу виживаність екіпажів завдяки ізольованим боєприпасам і надійному бронезахисту. На відміну від російських танків, Leopard 2 позбавлений ризику детонації з "розривом вежі". Однак висока вартість танків і складність їхнього ремонту роблять їх уразливими в умовах тривалих бойових дій.

Раніше повідомлялося, що екіпаж українського танка Leopard 2A4 зі складу 33-ї ОМБр, взаємодіючи з артилерією, успішно відбив штурм російської бронетехніки й піхоти під Кураховим Донецької області. У результаті бойового зіткнення українські захисники знищили 40 російських солдатів, два танки, один БТР та іншу бойову техніку противника.