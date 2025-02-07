Високий відсоток ураження: бійці ЗСУ розкрили тонкощі бойової роботи Leopard (фото)

За словами командира екіпажу "Леопарда", танк здатний вразити навіть ворожий вертоліт. Якщо навідник встигає взяти його в приціл, система управління вогнем прораховує траєкторію і вистрілює з випередженням.

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Українські бійці пройшовши підготовку за кордоном успішно застосовують на передовій танки Leopard 2. Командир танкового взводу 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Ганна Київська" Дмитро, позивний "Грін", в інтерв'ю АрміяInform розповів про тонкощі бойової роботи цієї техніки, включно з підтримкою піхоти і знищенням укріплень противника.

Основним завданням танків на цьому Східному фронті залишається підтримка піхоти та знищення укріплень противника. В одному епізоді екіпажі Leopard 2 отримали завдання ліквідувати укріплену лісопосадку завширшки понад 500 метрів, де росіяни готувалися до атаки. Танкісти зайняли позицію, налаштували приціли і буквально рознесли посадку в мотлох, знищивши до 70% всієї площі. Однак потім екіпаж змушений був відкотитися, оскільки дрони противника націлилися на машину.

Танк Leopard 2 Танк Leopard 2 Танк Leopard 2 Танк Leopard 2 Танк Leopard 2 Екіпаж танка Leopard 2 Член екіпажу танка Leopard 2

Ходові та вогневі якості Leopard 2

"Загалом ці бойові машини вирізняються своєю високою мобільністю, швидкістю, маневреністю і, головне, точністю знищення цілей. Особливо ці переваги відчуваються радянськими танками. Це як порівняти німецький "Мерседес" із радянським "Жигулі", — почав свою розповідь командир.

За його словами бойова машина має високий відсоток уражень ворожих цілей. Це зумовлено технічними характеристиками "Леопардів", які значно перевершують зразки Т-64 і Т-72.

Ходові якості танка на висоті, зазначив Дмитро. Він може по хорошій дорозі розігнатися до 80 км/год, а швидкість заднього ходу до 30 км/год, що дає змогу завдати удару і швидко відкотитися. Крім того, у машини дуже тихо працює двигун, що важливо під час виконання бойових завдань.

Потужна СУВ танка Leopard 2

Одна з ключових особливостей Leopard 2 — це система управління вогнем з динамічним випередженням. Вона дає змогу танку вражати цілі з високою точністю навіть на ходу.

"Йшла колона ворожої техніки, швидкість приблизно 40-50 км/год. Екіпаж із відстійника виїхав у район виконання бойових завдань. Так от, першим же пострілом ми зупинили БМП. Взяли ціль "на мушку", постріл, техніка горить", — розповів Дмитро.

За його словами, ця система працює значно швидше, ніж на радянських Т-72 і Т-64, де наведення і коригування займають більше часу.

"Дуже крута штука — це технічна можливість командиру танка перемикатися з власного прицілу на приціл навідника, тобто користуватися його вогнем. Якщо я побачив якусь більш пріоритетну мету або мету, що загрожує життю екіпажу, то можу спокійно забрати управління і зробити самостійно постріл", — додав командир.

"Грін" також відповів на цікаве запитання — чи здатен танк підбити вертоліт. За словами таксиста, якщо він зависає, а навідник встигає взяти його в приціл, система управління вогнем прораховує траєкторію і вистрілює з випередженням. Тому теоретично можна збити й ударний вертоліт, якщо він перебуває в радіусі ураження.

Раніше, український танкіст Андрій розповів про участь танків Leopard 2A4 у запеклих боях на Запорізькому напрямку. За його словами, були ситуації, коли екіпажі українських танків випалювали все паливо і відстрілювали весь боєкомплект по силах противника.