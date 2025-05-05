ВСУ получили боевого робота "Вислюка" украинского производства: детали

Министерство обороны допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Вислюк" украинского производства в подразделениях Вооруженных сил Украины. Робот предназначен для выполнения широкого спектра военных задач.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как говорится в сообщении, комплекс "Вислюк" изготовили украинские инженеры по запросам военнослужащих. Его можно использовать для выполнения задач по логистике, эвакуации, минированию, установке инженерных заграждений.

Что известно о комплексе "Вислюк"

Платформа робота имеет компактные размеры, помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Она оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами, которые дают возможность высокой проходимости по сложному рельефу местности. Платформа движется по бездорожью, песку, болоту.

В частности, робот может транспортировать на себе до двухсот килограммов полезного груза. Тягловое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции. Его достаточно, чтобы вытащить внедорожник, который увяз в болоте.

В министерстве отметили, что "Вислюк" может быть также подвижной платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения. Робот имеет РЕБостойкие каналы управления, опционально может быть оборудован оптоволоконным модулем.

"Ослы" работают в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости.

Напомним, танкисты 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады рассказали о боевой работе на трофейном российском танке Т-72Б3М. Уже более двух лет он используется в бою против российской армии. В одном из последних эпизодов экипаж уничтожил вражеский блиндаж с боекомплектом, что вызвало детонацию.

Ранее Фокус также писал, что за три месяца 2025 года в среднем за каждый квадратный километр украинской земли Россия потеряла 146 солдат, танк, две боевые бронированные машины и 4,5 пушки.