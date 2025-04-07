Почти 150 солдат и техника: в ВСУ подсчитали, сколько России стоит километр украинской земли

С начала 2025 года Российская Федерация захватила часть территории Украины. За три месяца 2025 года в среднем за каждый квадратный километр украинской земли Россия потратила 146 солдат, танк, две боевые бронированные машины и 4,5 пушки.

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Подсчет сделали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Там рассказали, каким образом были осуществлены подсчеты.

"В основу расчетов взяты потери российских войск за первые три месяца войны в этом году только на Восточном направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об общих потерях врага с 24 февраля 2022 года. В частности, по состоянию на 7 апреля ликвидировано более 925 тысяч российских солдат, более 10 тысяч танков, почти 23 тысячи ББМ и более 25 тысяч артиллерийских систем.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, что 6 марта экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал потери украинской армии в войне с РФ — тогда он отмечал, что на войне погибло 50 тысяч, еще более 300 тысяч ранены. По его словам, численность потерь украинского войска "в этих условиях является критической" для страны. Враг потерял минимум 250 тысяч человек.

Добавим, 1 апреля аналитики проекта DeepState посчитали цену 1 километра в ОСУВ "Хортица" для ВС РФ. Чтобы продвинуться на 1 км украинской территории, российским оккупантам приходится в среднем провести более 17 штурмов. Тогда были отминусованы штурмовые действия и продвижение врага на Курщине и на Запорожье и выведена переменная — количество штурмовых действий для захвата одного квадратного километра территорий.

Позже командующий военно-морских сил Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказывал, что поразив российский ракетный крейсер "Москва", Украина стала первой и единственной страной в мире, которая затопила ракетный крейсер во время войны. По его словам, эта операция была важным сигналом для флота РФ.