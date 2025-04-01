Потопление "Москвы": Украина первой в мире уничтожила ракетный крейсер во время войны, — Неижпапа

Поразив российский ракетный крейсер "Москва", Украина стала первой и единственной страной в мире, которая затопила ракетный крейсер во время войны, сказал 1 апреля командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа. Он отметил, что эта операция была важным сигналом для флота РФ.

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Об уникальности операции ВМС Украины по уничтожению флагмана Черноморского флота РФ вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал в интервью "Крым.Реалии".

"Сейчас Украина — единственная страна в мире, которая во время войны уничтожила ракетный крейсер. Пока что в этом вопросе мы первые... Во-первых, название — это столица России, во-вторых, флагман флота, в-третьих, это крейсер, ракетный крейсер", — сказал Неижпапа.

Командующий ВМС Украины отметил, что уничтоженный флагман изолировал район боевых действий в море, а также с него осуществлялось управление другими судами, которые находились между островом Змеиным и мысом Тарханкут на западе Крыма. По словам вице-адмирала, россияне могли использовать крейсер "Москва" для, как они считали, недопуска кораблей Североатлантического альянса (НАТО) к боевым действиям в регионе, или чтобы Украина не могла вывести оттуда свои корабли и катера.

По мнению Неижпапы, удар по российскому ракетному крейсеру стал важным сигналом для флота РФ.

"Мы поняли, что если нам удастся это сделать, противник поймет, что он больше не сможет подходить на такое расстояние к нашим берегам, и мы сможем отогнать его от Одессы", — пояснил командующий ВМС.

Затопленный ВСУ крейсер "Москва" был флагманом Черноморского флота РФ

Как ВСУ затопили крейсер "Москва"

Флагман российского Черноморского флота, крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами "Нептун" 13 апреля 2022 года. 14 апреля СМИ писали, что введенный в эксплуатацию в 1983 году 186-метровый крейсер перестал подавать сигнал SOS около 01:05 по киевскому времени, наклонился на левый борт и утонул.

Министерство обороны России 14 апреля сообщило, что на ракетном крейсере "Москва" произошел пожар из-за детонации боеприпаса.

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев 14 апреля заявил, что из 510 членов экипажа крейсера "Москва" спаслись 58.

Оперативное командование "Юг" 19 апреля 2022 года сообщило, что после потопления флагмана Черноморского флота российские корабли отошли от берегов Украины на 200 километров.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 13 апреля 2024 года рассказал новые подробности уничтожения крейсера "Москва". Он отметил, что украинские военные использовали ракету, о которой россияне не имели представления, и российский экипаж был убежден в своей неприкосновенности.

Журналисты The New York Times писали, что удар по крейсеру "Москва" возмутил американских партнеров, потому что администрация президента США Джо Байдена не думала давать ВСУ карт-бланш на удары по ключевым российским военным объектам.