Удар по крейсеру "Москва" возмутил американцев: в чем причина недовольства, — NYT

В апреле 2022 года украинские военно-морские силы нанесли один из самых громких ударов по российскому флоту – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", ушел на дно. Эта атака стала своего рода триумфом ВСУ, однако вызвала возмущение у американских партнеров.

Related video

Этот эпизод российско-украинской войны стал не только символом военного мастерства Украины, но и подчеркнул сложные и неоднозначные отношения Киева и Вашингтона в первые месяцы полномасштабного вторжения. Об этом говорится в материале The New York Times.

Американские и украинские военные в ходе обмена разведывательными данными обнаружили крейсер "Москва" в акватории Черного моря. По словам одного из бывших американских офицеров, реакция была мгновенной.

"Американцы сказали: "О, это "Москва"! Украинцы ответили: "О, Боже. Большое спасибо. Пока"" — рассказал военный.

Спустя короткое время флагман российского флота был подбит, что стало для Украины стратегическим успехом, продемонстрировавшим с одной стороны высокий уровень боевой подготовки и способности ВМС Украины, а с другой — ошибки в тактике и противоракетной защите российского флота.

Важно

На борту крейсера "Москва" могли находиться ракеты с ядерными боеголовками, — военный эксперт

Кроме того, этот удар показал способность украинских сил действовать автономно, не ставя союзников в известность заранее, однако это же и возмутило американских военных. Дело в том, что Пентагон даже не предполагал, что у Украины есть ракеты, способные "дотянуться" до российского крейсера. Кроме того, потопление флагмана стало для администрации Байдена неожиданностью, поскольку США не планировали давать Украине карт-бланш на удары по ключевым объектам российской военной инфраструктуры.

Но украинское командование исходило из собственного опыта – их война с Россией началась еще в 2014 году, и за эти годы они привыкли рассчитывать на себя.

Напомним, в апреле 2024 спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук раскрыл подробности атаки на российский корабль "Москва". По его словам, украинские военные использовали отечественные ракеты, о которых российский экипаж не имел представления.