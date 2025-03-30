Удар по крейсеру "Москва" обурив американців: у чому причина невдоволення, — NYT

У квітні 2022 року українські військово-морські сили завдали одного з найгучніших ударів по російському флоту — флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва", пішов на дно. Ця атака стала свого роду тріумфом ЗСУ, проте викликала обурення в американських партнерів.

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Цей епізод російсько-української війни став не лише символом військової майстерності України, а й підкреслив складні та неоднозначні відносини Києва та Вашингтона в перші місяці повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Американські та українські військові під час обміну розвідувальними даними виявили крейсер "Москва" в акваторії Чорного моря. За словами одного з колишніх американських офіцерів, реакція була миттєвою.

"Американці сказали: "О, це "Москва"! Українці відповіли: "О, Боже. Дуже дякуєм. Бувай""" — розповів військовий.

За короткий час флагман російського флоту був підбитий, що стало для України стратегічним успіхом, який продемонстрував, з одного боку, високий рівень бойової підготовки й здібності ВМС України, а з іншого — помилки в тактиці та протиракетному захисті російського флоту.

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Крім того, цей удар показав здатність українських сил діяти автономно, не ставлячи союзників до відома заздалегідь, однак це ж і обурило американських військових. Річ у тім, що Пентагон навіть не припускав, що в України є ракети, здатні "дотягнутися" до російського крейсера. Крім того, потоплення флагмана стало для адміністрації Байдена несподіванкою, оскільки США не планували давати Україні карт-бланш на удари по ключових об'єктах російської військової інфраструктури.

Але українське командування виходило з власного досвіду — їхня війна з Росією почалася ще 2014 року, і за ці роки вони звикли розраховувати на себе.

Нагадаємо, у квітні 2024 року речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розкрив подробиці атаки на російський корабель "Москва". За його словами, українські військові використовували вітчизняні ракети, про які російський екіпаж не мав уявлення.