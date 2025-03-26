Солдати армії США зникли під час навчань у Литві: полігон розташований біля Білорусі (фото)

Четверо американських солдатів із 3-ї піхотної дивізії брали участь у тактичних навчаннях на полігоні в Пабраді. Литовські ЗМІ припускають, що військові могли загинути.

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Четверо солдатів армії США зникли безвісти в Литві на полігоні під Пабраде під час навчань. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомило у Facebook посольство США у Вільнюсі.

Солдати зникли на полігоні, розташованому менш ніж за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю. Американські військові спільно з армією та правоохоронцями Литви шукають їх. Зниклі безвісти військовослужбовці — з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії. Вони брали участь у планових тактичних навчаннях.

Пабраде розташований менш ніж за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю

"Хочу особисто подякувати литовській армії і рятувальникам, які оперативно допомогли нам у пошукових операціях", — відреагував командувач 5-м корпусом, генерал-лейтенант Чарльз Костанца.

Крім цього, зникла гусенична рятувальна машина M88. Джерела литовського мовника LRT припустили, що американські військовослужбовці могли загинути, але офіційно таку інформацію не підтвердили.

Гусенична рятувальна машина M88 також зникла

У пошуках були задіяні литовські та іноземні військовослужбовці, вертольоти Військово-повітряних сил і Державної прикордонної служби, додає видання Delfi.

Нагадаємо, військові з Південної Кореї та США нещодавно розпочали військові навчання із захоплення підземних тунелів та об'єктів Північної Кореї. За чотири дні солдати мають навчитися воювати в знаменитих підземеллях КНДР.

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