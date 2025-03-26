Солдати армії США зникли під час навчань у Литві: полігон розташований біля Білорусі (фото)
Четверо американських солдатів із 3-ї піхотної дивізії брали участь у тактичних навчаннях на полігоні в Пабраді. Литовські ЗМІ припускають, що військові могли загинути.
Четверо солдатів армії США зникли безвісти в Литві на полігоні під Пабраде під час навчань. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомило у Facebook посольство США у Вільнюсі.
Солдати зникли на полігоні, розташованому менш ніж за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю. Американські військові спільно з армією та правоохоронцями Литви шукають їх. Зниклі безвісти військовослужбовці — з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії. Вони брали участь у планових тактичних навчаннях.
"Хочу особисто подякувати литовській армії і рятувальникам, які оперативно допомогли нам у пошукових операціях", — відреагував командувач 5-м корпусом, генерал-лейтенант Чарльз Костанца.
Крім цього, зникла гусенична рятувальна машина M88. Джерела литовського мовника LRT припустили, що американські військовослужбовці могли загинути, але офіційно таку інформацію не підтвердили.
У пошуках були задіяні литовські та іноземні військовослужбовці, вертольоти Військово-повітряних сил і Державної прикордонної служби, додає видання Delfi.
Нагадаємо, військові з Південної Кореї та США нещодавно розпочали військові навчання із захоплення підземних тунелів та об'єктів Північної Кореї. За чотири дні солдати мають навчитися воювати в знаменитих підземеллях КНДР.
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