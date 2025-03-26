Солдаты армии США пропали во время учений в Литве: полигон находится возле Беларуси (фото)

Четверо американских солдат из 3-й пехотной дивизии участвовали в тактических учениях на полигоне в Пабраде. Литовские СМИ предполагают, что военные могли погибнуть.

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Четверо солдат армии США пропали без вести в Литве на полигоне под Пабраде во время учений. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщило в Facebook посольство США в Вильнюсе.

Солдаты исчезли на полигоне, расположенном менее чем в 10 километрах от границы с Беларусью. Американские военные совместно с армией и правоохранителями Литвы ищут их. Пропавшие без вести военнослужащие — из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Они участвовали в плановых тактических учениях.

Пабраде расположен менее чем в 10 километрах от границы с Беларусью

"Хочу лично поблагодарить литовскую армию и спасателей, которые оперативно помогли нам в поисковых операциях", — отреагировал командующий 5-м корпусом, генерал-лейтенант Чарльз Костанца.

Кроме этого, пропала гусеничная спасательная машина M88. Источники литовского вещателя LRT предположили, что американские военнослужащие могли погибнуть, но официально такую информацию не подтвердили.

Гусеничная спасательная машина M88 также пропала

В поисках были задействованы литовские и иностранные военнослужащие, вертолеты Военно-воздушных сил и Государственной пограничной службы, добавляет издание Delfi.

Напомним, военные из Южной Кореи и США недавно начали военные учения по захвату подземных туннелей и объектов Северной Кореи. За четыре дня солдаты должны научиться воевать в знаменитых подземельях КНДР.

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