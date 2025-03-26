Солдаты армии США пропали во время учений в Литве: полигон находится возле Беларуси (фото)
Четверо американских солдат из 3-й пехотной дивизии участвовали в тактических учениях на полигоне в Пабраде. Литовские СМИ предполагают, что военные могли погибнуть.
Четверо солдат армии США пропали без вести в Литве на полигоне под Пабраде во время учений. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщило в Facebook посольство США в Вильнюсе.
Солдаты исчезли на полигоне, расположенном менее чем в 10 километрах от границы с Беларусью. Американские военные совместно с армией и правоохранителями Литвы ищут их. Пропавшие без вести военнослужащие — из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Они участвовали в плановых тактических учениях.
"Хочу лично поблагодарить литовскую армию и спасателей, которые оперативно помогли нам в поисковых операциях", — отреагировал командующий 5-м корпусом, генерал-лейтенант Чарльз Костанца.
Кроме этого, пропала гусеничная спасательная машина M88. Источники литовского вещателя LRT предположили, что американские военнослужащие могли погибнуть, но официально такую информацию не подтвердили.
В поисках были задействованы литовские и иностранные военнослужащие, вертолеты Военно-воздушных сил и Государственной пограничной службы, добавляет издание Delfi.
Напомним, военные из Южной Кореи и США недавно начали военные учения по захвату подземных туннелей и объектов Северной Кореи. За четыре дня солдаты должны научиться воевать в знаменитых подземельях КНДР.
Военные корабли армии Китая в начале марта неожиданно прибыли в воды Австралии. Китайские корабли вели огонь вблизи коммерческого воздушного пространства.