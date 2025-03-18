Южная Корея и США готовятся штурмовать бункеры Ким Чен Ына

Южнокорейские и американские военные оттачивают навыки ведения туннельной войны

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Южная Корея и США начали совместные военные учения в понедельник, направленные на захват подземных туннелей и ключевых подземных объектов Северной Кореи в рамках их ежегодных военных учений Freedom Shield. Об этом сообщает JoongAng Daily.

Совместные учения США и Южной Кореи

Четырехдневные учения, проводимые в Паджу в Южной Корее, должны научить солдат сражаться в знаменитых подземельях КНДР, которые, по оценкам военных разведок, включают тысячи туннелей под Пхеньяном и другими стратегическими объектами. Предполагается, что эти туннели служат секретными путями эвакуации для северокорейского лидера Ким Чен Ына и высшего эшелона власти в случае войны, заявило в понедельник Командование наземных операций южнокорейской армии.

Для противодействия таким угрозам армия Южной Кореи в 2019 году создала бригаду поддержки специальных операций — специализированные подземные боевые силы. К концу 2024 года армия намерена модернизировать подразделение, снабдив его подразделениями повышенной мобильности, разведки, логистики, химической войны и медицинской поддержки.

Подземные сооружения Северной Кореи, помимо туннелей, включают хранилища оружия массового поражения (ОМП) и городскую подземную инфраструктуру, такую ​​как метрополитен. После того, как группировка ХАМАС продемонстрировала, как туннели можно использовать для побега лидеров, удержания заложников и контрабанды оружия, к подземельям КНДР внимание повысилось.

Совместные учения США и Южной Кореи в туннелях Фото: The ROK Army

В учениях приняли участие около 370 человек из Южной Кореи и США.

"Это была бесценная возможность для южнокорейских и американских войск объединиться в одну команду и поделиться стратегиями ведения подземного боя. Мы смогли накопить разнообразный оперативный опыт и определить области для улучшения подземной войны ", — сказал подполковник Хван Хен-джо из Сеула.

В учениях использовались самые современные военные технологии, в том числе южнокорейские беспилотники и четвероногие шагающие роботы Swede, военный микробеспилотный летательный аппарат (БПЛА) армии США Black Hornet Nano и робот Talon для обнаружения и нейтрализации самодельных взрывных устройств (СВУ).

Совместные учения США и Южной Кореи в туннелях Фото: The ROK Army

В тот же день Северная Корея обрушилась с критикой на Группу 7 (G7), отвергнув совместное заявление министров иностранных дел G7, опубликованное на прошлой неделе в Канаде, в котором содержался призыв к Пхеньяну отказаться от ядерного оружия. Также в заявлении осуждалось косвенное участие КНДР в войне против Украины.

Представитель МИД КНДР обвинил Соединенные Штаты и их "вассальных" союзников в "анахроничных амбициях", заявив, что страны G7 являются "первопричиной возникновения глобального ядерного кризиса и его усугубления".

В Пхеньяне заявили, что будут "неуклонно обновлять и укреплять свои ядерные вооруженные силы как качественно, так и количественно в ответ на ядерную угрозу извне, как это предусмотрено в ее Конституции и других внутренних законах".

Напомним, ранее стало известно, что Ким Чен Ын оригинально спрятал свои подземные бункеры для пусковых установок ракет. Они скрыты под полем для гольфа, которое расположилось на месте его снесенного зимнего дворца.