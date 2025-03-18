Південна Корея і США готуються штурмувати бункери Кім Чен Ина

Південнокорейські та американські військові відточують навички ведення тунельної війни

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Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання в понеділок, спрямовані на захоплення підземних тунелів і ключових підземних об'єктів Північної Кореї в межах їхніх щорічних військових навчань Freedom Shield. Про це повідомляє JoongAng Daily.

Спільні навчання США та Південної Кореї

Чотириденні навчання, що проводяться в Паджу в Південній Кореї, мають навчити солдатів битися в знаменитих підземеллях КНДР, які, за оцінками військових розвідок, включають тисячі тунелів під Пхеньяном та іншими стратегічними об'єктами. Передбачається, що ці тунелі слугують секретними шляхами евакуації для північнокорейського лідера Кім Чен Ина і вищого ешелону влади в разі війни, заявило в понеділок Командування наземних операцій південнокорейської армії.

Для протидії таким загрозам армія Південної Кореї 2019 року створила бригаду підтримки спеціальних операцій — спеціалізовані підземні бойові сили. До кінця 2024 року армія має намір модернізувати підрозділ, забезпечивши його підрозділами підвищеної мобільності, розвідки, логістики, хімічної війни та медичної підтримки.

Підземні споруди Північної Кореї, крім тунелів, включають сховища зброї масового знищення (ЗМЗ) і міську підземну інфраструктуру, як-от метрополітен. Після того, як угруповання ХАМАС продемонструвало, як тунелі можна використовувати для втечі лідерів, утримання заручників і контрабанди зброї, до підземель КНДР увага підвищилася.

Спільні навчання США і Південної Кореї в тунелях Фото: The ROK Army

У навчаннях узяли участь майже 370 осіб із Південної Кореї та США.

"Це була безцінна можливість для південнокорейських і американських військ об'єднатися в одну команду і поділитися стратегіями ведення підземного бою. Ми змогли накопичити різноманітний оперативний досвід і визначити області для поліпшення підземної війни", — сказав підполковник Хван Хен-джо із Сеула.

У навчаннях використовували найсучасніші військові технології, зокрема південнокорейські безпілотники і чотириногих крокуючих роботів Swede, військовий мікробезпілотний літальний апарат (БпЛА) армії США Black Hornet Nano та робот Talon для виявлення та нейтралізації саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Спільні навчання США і Південної Кореї в тунелях Фото: The ROK Army

Того ж дня Північна Корея розкритикувала Групу 7 (G7), відкинувши спільну заяву міністрів закордонних справ G7, опубліковану минулого тижня в Канаді, в якій містився заклик до Пхеньяну відмовитися від ядерної зброї. Також у заяві засуджувалася непряма участь КНДР у війні проти України.

Представник МЗС КНДР звинуватив Сполучені Штати та їхніх "васальних" союзників в "анахронічних амбіціях", заявивши, що країни G7 є "першопричиною виникнення глобальної ядерної кризи та її посилення".

У Пхеньяні заявили, що "неухильно оновлюватимуть і зміцнюватимуть свої ядерні збройні сили як якісно, так і кількісно у відповідь на ядерну загрозу ззовні, як це передбачено в її Конституції та інших внутрішніх законах".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кім Чен Ин оригінально сховав свої підземні бункери для пускових установок ракет. Вони приховані під полем для гольфу, яке розташувалося на місці його знесеного зимового палацу.