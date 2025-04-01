Потоплення "Москви": Україна першою у світі знищила ракетний крейсер під час війни, — Неїжпапа

Вразивши російський ракетний крейсер "Москва", Україна стала першою та єдиною країною у світі, яка затопила ракетний крейсер під час війни, сказав 1 квітня командувач військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Він зазначив, що ця операція була важливим сигналом для флоту РФ.

Related video

Про унікальність операції ВМС України зі знищення флагмана Чорноморського флоту РФ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Зараз Україна — єдина країна у світі, яка під час війни знищила ракетний крейсер. Поки що у цьому питанні ми перші… По-перше, назва — це столиця Росії, по-друге, флагман флоту, по-третє, це крейсер, ракетний крейсер", — сказав Неїжпапа.

Командувач ВМС України зазначив, що знищений флагман ізолював район бойових дій у морі, а також з нього здійснювалося керування іншими суднами, які перебували між островом Зміїним і мисом Тарханкут на заході Криму. За словами віцеадміріала, росіяни могли використовувати крейсер "Москва" для, як вони вважали, недопуску кораблів Північноатлантичного альянсу (НАТО) до бойових дій у регіоні, або щоб Україна не могла вивести звідти свої кораблі та катери.

На думку Неїжпапи, удар по російському ракетному крейсеру став важливим сигналом для флоту РФ.

"Ми зрозуміли, що якщо нам вдасться це зробити, противник зрозуміє, що він більше не зможе підходити на таку відстань до наших берегів, і ми зможемо відігнати його від Одеси", — пояснив командувач ВМС.

Затоплений ЗСУ крейсер "Москва" був флагманом Чорноморського флоту РФ

Як ЗСУ затопили крейсер "Москва"

Флагман російського Чорноморського флоту, крейсер "Москва" був підбитий українськими ракетами "Нептун" 13 квітня 2022 року. 14 квітня ЗМІ писали, що введений в експлуатацію у 1983 році 186-метровий крейсер перестав подавати сигнал SOS близько 01:05 за київським часом, нахилився на лівий борт і потонув.

Міністерство оборони Росії 14 квітня повідомило, що на ракетному крейсері "Москва" сталася пожежа через детонацію боєприпасу.

Російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов 14 квітня заявив, що з 510 членів екіпажу крейсера "Москва" врятувалися 58.

Оперативне командування "Південь" 19 квітня 2022 року повідомило, що після потоплення флагмана Чорноморського флоту російські кораблі відійшли від берегів України на 200 кілометрів.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 13 квітня 2024 року розповів нові подробиці знищення крейсера "Москва". Він зазначив, що українські військові використали ракету, про яку росіяни не мали уявлення, і російський екіпаж був переконаний у своїй недоторканості.

Журналісти The New York Times писали, що удар по крейсеру "Москва" обурив американських партнерів, бо адміністрація президента США Джо Байдена не думала давати ЗСУ карт-бланш на удари по ключових російських військових об'єктах.