Після втрати крейсера "Москва" кораблі РФ відійшли від берегів України на 200 кілометрів

Проте росіяни, як і раніше, блокують судноплавство в Чорному морі, також зберігається загроза ракетних ударів.

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У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулося майже на 200 км від українських берегів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Представники командування зазначили, що попри це блокування судноплавства та загроза ракетних ударів зберігаються.

Можливо, росіяни тепер завдають ракетних ударів з акваторії Каспійського моря. 18 квітня Керівники Львова та Львівської області повідомили, що місто атакували "з Каспійського напрямку". Внаслідок атаки 7 людей загинуло та 11 поранені.

Розвідка Великобританії зазначила 15 квітня, що після вторгнення російських військ в Україну Чорноморський флот Росії втратив два ключові військово-морські об'єкти: крейсер "Москва" та десантний корабель "Саратов". Це похитнуло становище флоту в Чорному морі.

Увечері, 14 квітня, російське командування визнало, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування до порту призначення. Майже за добу до цього Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припускали, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Миколаєвом.

Ракетний комплекс "Нептун" — розробка Державного київського конструкторського бюро "Промінь". Комплекс розробили в стислий термін: від старту розробки у 2014 році до озброєння минуло всього 6 років. Крилата протикорабельна ракета призначена для знищення кораблів з водотоннажністю до 5 000 тонн. Швидкість польоту ракети становить 900 км/год. Дальності ураження ракети вистачає, щоб повністю закрити Азовське море та українські територіальні води в Чорному морі. Максимальна дальність стрільби — 280 км.

Великий десантний корабель (ВДК) "Саратов" знищили ракетою "Точка-У" в порту Бердянська. Крім нього, постраждали пришвартовані поряд ВДК "Орськ", кораблі "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ". Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович 24 березня говорив, що росіяни хотіли доставити на кораблі "Саратов" 400 морпіхів, 20 танків та 40 БТР.