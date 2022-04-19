После потери крейсера "Москва" корабли РФ отошли от берегов Украины на 200 километров

Однако россияне по-прежнему блокируют судоходство в Черном море, также сохраняется угроза ракетных ударов.

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В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Представители командования отметили, что, несмотря на это блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.

Возможно, россияне теперь наносят ракетные удары из акватории Каспийского моря. 18 апреля Руководители Львова и Львовской области сообщили, что город атаковали "с Каспийского направления". В результате, 7 человек погибло и 11 получили ранения.

Разведка Великобритании отметила 15 апреля, что после вторжения российских войск в Украину Черноморский флот России потерял два ключевых военно-морских объекта: крейсер "Москва" и десантный корабль "Саратов". Это пошатнуло положение флота на Черном море.

Вечером 14 апреля российское командование признало, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт назначения. Почти за сутки до этого Одесская ОВА сообщила об атаке крейсера ракетами "Нептун". Российские военные предполагали, что удар нанесли с позиций между Вознесенском и Николаевом.

Ракетный комплекс "Нептун" — разработка Государственного киевского конструкторского бюро "Луч". Комплекс разработали в сжатые сроки: от старта разработки в 2014 году до принятия на вооружение прошло всего 6 лет. Крылатая противокорабельная ракета предназначена для уничтожения кораблей с водоизмещением до 5000 тонн. Скорость полета ракеты составляет 900 км/ч. Дальности поражения ракеты хватает, чтобы полностью закрыть Азовское море и украинские территориальные воды в Черном море. Максимальная дальность стрельбы — 280 км.

Большой десантный корабль (БДК) "Саратов" уничтожили ракетой "Точка-У" в порту Бердянска. Помимо него пострадали пришвартованные рядом БДК "Орск", корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 24 марта говорил, что россияне хотели доставить на корабле "Саратов" 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР.