Майже 150 солдат і техніка: у ЗСУ підрахували, скільки Росії коштує кілометр української землі

З початку 2025 року Російська Федерація захопила частину території України. За три місяці 2025 року в середньому за кожний квадратний кілометр української землі Росія витратила 146 солдатів, танк, дві бойові броньовані машини та 4,5 гармати.

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Підрахунок зробили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Хортиця". Там розповіли, яким чином були здійснені підрахунки.

"В основу розрахунків взято втрати російських військ за перші три місяці війни у цьому році тільки на Східному напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", — йдеться в повідомленні.

В Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року. Зокрема станом на 7 квітня ліквідовано понад 925 тисяч російських солдатів, понад 10 тисяч танків, майже 23 тисячі ББМ та понад 25 тисяч артилерійських систем.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, що 6 березня ексголовнокомандувач Збройних сил України та посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав втрати української армії у війні з РФ — тоді він зазначав, що на війні загинуло 50 тисяч, ще понад 300 тисяч поранено. За його словами, чисельність втрат українського війська "в цих умовах є критичною" для країни. Ворог втратив мінімум 250 тисяч осіб.

Додамо, 1 квітня аналітики проєкту DeepState порахували ціну 1 кілометру в ОСУВ "Хортиця" для ЗС РФ. Щоб просунутися на 1 км української території, російським окупантам доводиться в середньому провести понад 17 штурмів. Тоді були відмінусовані штурмові дії та просування ворога на Курщині та на Запоріжжі та виведена змінна — кількість штурмових дій для захоплення одного квадратного кілометра територій.

Пізніше командувач військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповідав, що вразивши російський ракетний крейсер "Москва", Україна стала першою та єдиною країною у світі, яка затопила ракетний крейсер під час війни. За його словами, ця операція була важливим сигналом для флоту РФ.