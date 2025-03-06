50 тисяч загиблих і понад 300 тисяч поранених: Залужний розкрив втрати українського війська (відео)

За словами посла України у Великій Британії, чисельність втрат українського війська "в цих умовах є критичною". Також Залужний розкрив втрати ворога: мінімум 250 тисяч загиблих росіян.

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Ексголовнокомандувач Збройних сил України та посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав втрати української армії у війні з РФ. Про це дипломат заявив під час зустрічі із спільнотою Українського католицького університету у Львові напередодні.

Валерій Залужний назвав втрати української армії

За словами Залужного, чисельність втрат українського війська "в цих умовах є критичною" для країни.

"Порахуйте, що таке 50 тис. з 5,5 млн осіб, що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка. Яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна то змінилася під впливом двох факторів. Перший — це демографія. Звертаю увагу: 50 тисяч вбитими в Україні і понад 300 тисяч поранених", — заявив колишній головнокомандувач ЗСУ.

Також Залужний розкрив втрати ворога: мінімум 250 тисяч загиблих росіян.

За даними президента України Володимира Зеленського станом на грудень 2024, з 24 лютого 2022 року на полі бою в Україні загинуло 43 тисячі військових. 370 тисяч солдатів поранені. Втрати РФ перевищують 750 тисяч людей: 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених.

За словами Зеленського, з вересня 2024 року "Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 в нас".

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втратила 400 тисяч солдатів у війні з РФ. За даними американської сторони, втрати РФ становлять 600 тисяч вбитими і пораненими.

5 грудня 2024 журналіст Юрій Бутусов казав, що Генеральний штаб Збройних сил України нібито надав на Ставці верховного Головнокомандувача інформацію про 105 тисяч загиблих і зниклих безвісти українських військових. Це понад 70 тисяч визнаних людей загиблими і 35 тисяч зниклих безвісти.

Нагадаємо, Валерій Залужний розкритикував дії США.

Також Фокус писав про припинення передачі Україні розвідданих від США.