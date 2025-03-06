"Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу": Залужний розкритикував США

Посол попередив, що НАТО може припинити своє існування, а росіяни націляться на Європу. Раніше Залужний називав шляхи закінчення війни в Україні.

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Ексголовнокомандувач Збройних сил України та посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США в "руйнуванні світового порядку". Про це пише The Times.

"Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США", — зазначив посол України у Великій Британії.

Зокрема, Залужний попередив, що НАТО може припинити своє існування, а росіяни націляться на Європу.

Що може допомогти перемогти росіян

На початку березня 2025 колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що поки немає коаліції проти Росії, війна продовжуватиметься. Про це він заявив під час зустрічі із спільнотою Українського католицького університету у Львові.

Перемога у війні проти Росії, на думку Залужного, можлива лише при створенні міжнародної коаліції, подібної до антигітлерівського альянсу за часів Другої світової війни.

За його словами, головною заслугою колишнього премʼєра Британії Вінстона Черчілля було саме формування коаліції, яка зрештою призвела до краху фашизму.

"Сьогодні Україна, стікаючи кров'ю, якимось дивом продовжує воювати, хоча вже з'являються критичні точки, які можуть розхитати нашу здатність оборонятися. Це якесь диво", — зазначив Валерій Залужний.

Посол підкреслив, що РФ створила свою "вісь зла", і тільки потужний міжнародний союз зможе її зупинити – чи то військовими чи економічними методами.

Нагадаємо, Марко Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між РФ і США.

Також Фокус писав про заяви міністра оборони США про готовність почати війну з Китаєм.