"Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира": Залужный раскритиковал США

Посол предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а россияне нацелятся на Европу. Ранее Залужный называл пути окончания войны в Украине.

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Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в "разрушении мирового порядка". Об этом пишет The Times.

"Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США", — отметил посол Украины в Великобритании.

В частности, Залужный предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а россияне нацелятся на Европу.

Что может помочь победить россиян

В начале марта 2025 года бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что пока нет коалиции против России, война будет продолжаться. Об этом он заявил во время встречи с сообществом Украинского католического университета во Львове.

Победа в войне против России, по мнению Залужного, возможна лишь при создании международной коалиции, подобной антигитлеровскому альянсу во времена Второй мировой войны.

По его словам, главной заслугой бывшего премьера Британии Уинстона Черчилля было именно формирование коалиции, которая в итоге привела к краху фашизма.

"Сегодня Украина, истекая кровью, каким-то чудом продолжает воевать, хотя уже появляются критические точки, которые могут расшатать нашу способность обороняться. Это какое-то чудо", — отметил Валерий Залужный.

Посол подчеркнул, что РФ создала свою "ось зла", и только мощный международный союз сможет ее остановить — будь то военными или экономическими методами.

Напомним, Марко Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между РФ и США.

Также Фокус писал о заявлениях министра обороны США о готовности начать войну с Китаем.