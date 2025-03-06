50 тысяч погибших и более 300 тысяч раненых: Залужный раскрыл потери украинской армии (видео)

По словам посла Украины в Великобритании, численность потерь украинского войска "в этих условиях является критической". Также Залужный раскрыл потери врага: минимум 250 тысяч погибших россиян.

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Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал потери украинской армии в войне с РФ. Об этом дипломат заявил во время встречи с сообществом Украинского католического университета во Львове накануне.

Валерий Залужный назвал потери украинской армии

По словам Залужного, численность потерь украинского войска "в этих условиях является критической" для страны.

"Посчитайте, что такое 50 тыс. из 5,5 млн человек, стоявших на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Которую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый — это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитыми в Украине и более 300 тысяч раненых", — заявил бывший главнокомандующий ВСУ.

Также Залужный раскрыл потери врага: минимум 250 тысяч погибших россиян.

По данным президента Украины Владимира Зеленского по состоянию на декабрь 2024, с 24 февраля 2022 года на поле боя в Украине погибло 43 тысячи военных. 370 тысяч солдат ранены. Потери РФ превышают 750 тысяч человек: 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

По словам Зеленского, с сентября 2024 года "Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас".

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тысяч солдат в войне с РФ. По данным американской стороны, потери РФ составляют 600 тысяч убитыми и ранеными.

5 декабря 2024 года журналист Юрий Бутусов говорил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины якобы предоставил на Ставке верховного Главнокомандующего информацию о 105 тысячах погибших и пропавших без вести украинских военных. Это более 70 тысяч признанных людей погибшими и 35 тысяч пропавших без вести.

Напомним, Валерий Залужный раскритиковал действия США.

Также Фокус писал о прекращении передачи Украине разведданных от США.