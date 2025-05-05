9 місяців Курської операції: Сирський зробив заяву

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що операція досягла більшості поставлених цілей. Він нагородив героїв, які зробили найбільший внесок в ефективний наступ у РФ.

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Про це відомо з публікації в Telegram-каналі Олександра Сирського від 5 травня.

Курська операція триває вже дев’ять місяців.

"Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз", — підкреслив головнокомандувач.

З його слів, противника, який переважає у кількості, можна перемогти тільки за допомогою нестандартних рішень. Таким став наступ на територію РФ, який був справжньою несподіванкою для Кремля.

"Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі. Це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам – справжнім героям українського війська", — зауважив Сирський.

Він уточнив, що одним з підрозділів, які якісно й ефективно виконували завдання на Курському напрямку, був 225-й окремий штурмовий полк. Також ці воїни успішно тримають оборону на півночі України та прикордонні Росії.

Під час робочої поїздки головнокомандувач нагородив українських бійців, які відзначилися у ході Курської операції. Командири та їхні підлеглі отримали високі державні та відомчі бойові нагороди — за зразкову стійкість, мужність, героїзм.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що 3 травня ЗС РФ спробували прорватись на фронті, атакувавши одразу у трьох точках.

Сержант 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк розповів, що співвідношення втрат ЗС РФ на фронті сильно змінилось. Росія змушена "кидати людей" на передовій через помилки минулого.