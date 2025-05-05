Майже сотня мотоциклів: ЗС РФ атакували у трьох точках під Великою Новосілкою, — DeepState

Збройні сили Російської Федерації спробували прорватись західніше Великої Новосілки Донецької області, підступаючи до дороги, яка прямує у Запорізьку область. Ворог атакував у трьох точках на невеликому відрізку фронту, застосувавши майже сотню мотоциклів.

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Про спробу наступу ЗС РФ, яка відбулась 3 травня, розповіли у Telegram-каналі проєкту DeepState.

Аналітики описали ситуацію на 12-кілометровій дузі між населеними пунктами Новодарівка та Новосілка, розташованими на захід від Великої Новосілки. Росіяни намагались атакувати у трьох напрямках — у бік Вільного Поля (від Привільного), у бік Зеленого-Поля та Новосілки, у бік Новополя. У дописі вказано, що вперед кинули понад 75 мотоциклів та дві роти піхоти (від 160 до 500 ос.). Підрозділи ЗС РФ провели 46 штурмів, написали на DeepState.

За підсумками ворожих атак 3 травня вдалось знешкодити сумарно 135 од. живої сили противника, повідомили аналітики. Втрати ворога — 90 загиблих та 45 поранених. Втім, росіянам вдалось дещо просунутись, вказано у дописі. Просування ЗС РФ — на західному фланзі "дуги" біля Новодарівки (дістались та закріпились у лісосмузі) та на дорозі у бік Зеленого Поля (перейшли річку Ворона).

"Важка ситуація склалася на ділянці від Новодарівки до Вільного Поля", — підсумували аналітики DeepState.

За 7–8 км від лінії боїв, про які розповіли аналітики, — точка, у якій сходяться три українські області: Донецька, Запорізька та Дніпропетровська, свідчить карта DeepState. Останні зміни позначок на карті у вказаному регіоні відбулись приблизно 18 березня.

Наступ РФ — ситуація під Великою Новосілкою 5 травня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився о 8 год. 5 травня, розповідається про наступ ЗС РФ на Новопавлівському напрямку. Українське командування доповіло про штурми на лінії від Костянтинополя до Новодарівки: нарахували 52 спроби просунутись. Вказаний напрямок — другий за кількістю атак росіян, випливає зі звіту. На першому місці — бої під Покровськом зі 115 штурмами.

Зазначимо, 2 квітня у комітеті з національної безпеки пояснили, чи очікувати нового наступу ЗС РФ по усій довжині тисячокілометрового фронту. Представник комітету заявив, що таке навряд чи відбудеться, оскільки ворог не має досить сил для такого масштабного наступу. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зацікавились іншим напрямком, на якому очікували посиленої активізації росіян. У звіті ISW вказано, що Кремль хотів би захопити Лиман та Борову, щоб краще закріпитись на окупованій Луганській області.

Нагадуємо, на початку квітня Фокус зібрав думки військових, командування та експертів щодо того, чи можливий наступ РФ з півночі. Тим часом у березні військовий експерт Олександр Гетьман заявив про можливість нової наступальної кампанії Кремля, яка триватиме 6–9 місяців.