На 6-9 місяців: Кремль готує новий наступ і хоче дійти до Дніпра, — офіцер ЗСУ

Військовий експерт Олексій Гетьман зауважив, що про "бліцкриг" не йдеться, але сил на операцію Росії не бракує. Він спрогнозував, що просування ворога буде повільнішим, ніж у 2024 році.

Related video

На весну Росія запланувала нову наступальну операцію. Вона почнеться вже у квітні або травні. Про це в інтерв’ю "Главред" 18 березня повідомив майор запасу ЗСУ й ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Метою операції буде максимальне просування вглиб території України. Це буде не бліцкриг, а повзуча окупація. Це буде спроба проснутися максимально далеко і дійти, можливо, до Дніпра, тобто максимально далеко", — уточнив він.

За оцінкою експерта, у РФ вистачить сил на наступ, але не на "суттєві завоювання", адже Україна має можливості дати відсіч. Війну такої інтенсивності, як зараз, ворожий військово-промисловий комплекс може витримати максимум до кінця 2025 року. Нині країна-агресорка вже "витягує все, що тільки можливо".

"Але це не означає, що у Росії закінчиться вся техніка. Це не так, адже Росія і танки виробляє, і ракети, і все інше. Проте просуватися так, як у 2024 році, у російських військ не вийде, тому що інтенсивність бойових дій знизиться", — наголосив Гетьман.

Він пояснив, що умовно якщо зараз за добу фіксують 150 боєзіткнень по лінії фронту, то надалі це буде 20-50. Інтенсивність бойових дій зменшиться удвічі або втричі. Окупанти намагатимуться провести запланований наступ, але, за прогнозом аналітика, суттєвих прасувань досягти не зможуть.

"За рік, поклавши майже півмільйона людей вбитими та пораненими, російська армія просунулася всього на 55 кілометрів! А просування військ РФ у 2025 році буде значно повільнішим. Якщо їх наступ взагалі розпочнеться, бо й ми стали сильнішими зараз: кращою стала армія, більше людей, більше техніки, більше допомоги", — наголосив майор.

Він запевнив, що ЗС РФ стали не потужнішими, а слабшими. Кремль не має сил для суттєвого просування вглиб України. Гетьман додав, що просування на 55 кілометрів за рік з "колосальними втратами" у півмільйона осіб — не можна вважати успіхом ворога.

Нагадаємо, прикордонники показали, як нині виглядає Покровськ. Захисник з позивним "Джексон" розповів, що російські окупанти "дуже бояться міських боїв".

Нардеп Олексій Гончаренко 18 березня заявив про ймовірну заміну головнокомандувача ЗСУ. Він розкрив ім’я кандидата, який може очолити українську армію замість Олександра Сирського.