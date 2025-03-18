На 6-9 месяцев: Кремль готовит новое наступление и хочет дойти до Днепра, — офицер ВСУ

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что о "блицкриге" речь не идет, но сил на операцию России хватает. Он спрогнозировал, что продвижение врага будет медленнее, чем в 2024 году.

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На весну Россия запланировала новую наступательную операцию. Она начнется уже в апреле или мае. Об этом в интервью "Главред" 18 марта сообщил майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Целью операции будет максимальное продвижение вглубь территории Украины. Это будет не блицкриг, а ползучая оккупация. Это будет попытка проснуться максимально далеко и дойти, возможно, до Днепра, то есть максимально далеко", — уточнил он.

По оценке эксперта, у РФ хватит сил на наступление, но не на "существенные завоевания", ведь Украина имеет возможности дать отпор. Войну такой интенсивности, как сейчас, вражеский военно-промышленный комплекс может выдержать максимум до конца 2025 года. Сейчас страна-агрессор уже "вытягивает все, что только возможно".

"Но это не значит, что у России закончится вся техника. Это не так, ведь Россия и танки производит, и ракеты, и все остальное. Однако продвигаться так, как в 2024 году, у российских войск не получится, потому что интенсивность боевых действий снизится", — подчеркнул Гетьман.

Он пояснил, что условно если сейчас за сутки фиксируют 150 боестолкновений по линии фронта, то в дальнейшем это будет 20-50. Интенсивность боевых действий уменьшится вдвое или втрое. Оккупанты будут пытаться провести запланированное наступление, но, по прогнозу аналитика, существенных утюгов достичь не смогут.

"За год, положив почти полмиллиона человек убитыми и ранеными, российская армия продвинулась всего на 55 километров! А продвижение войск РФ в 2025 году будет значительно медленнее. Если их наступление вообще начнется, потому что и мы стали сильнее сейчас: лучше стала армия, больше людей, больше техники, больше помощи", — подчеркнул майор.

Он заверил, что ВС РФ стали не мощнее, а слабее. Кремль не имеет сил для существенного продвижения вглубь Украины. Гетман добавил, что продвижение на 55 километров за год с "колоссальными потерями" в полмиллиона человек — нельзя считать успехом врага.

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Нардеп Алексей Гончаренко 18 марта заявил о вероятной замене главнокомандующего ВСУ. Он раскрыл имя кандидата, который может возглавить украинскую армию вместо Александра Сырского.