Сырского могут заменить после провала на Курщине: кто будет вместо него, — Гончаренко

Генерал-лейтенант Мойсюк был заместителем Валерия Залужного во время начала полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины.

Related video

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского якобы могут заменить после ухода Сил обороны из Курской области России. Рассматривается кандидатура генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны Рустема Умерова. Об этом 18 марта сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Пост Алексея Гончаренко Фото: Фейсбук Алексея Гончаренко

Нардеп отметил, что генерал-лейтенант Евгений Мойсюк рассматривается в качестве замены Сырскому "после провала на Курском направлении".

Он напомнил, что сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны Рустема Умерова. Во время широкомасштабного вторжения он был заместителем Валерия Залужного.

Умеров называл Мойсюка одним из самых опытных офицеров украинской армии.

Генерал Евгений Мойсюк: что о нем известно

Евгений Мойсюк родился 7 октября 1979 года в городе Черновцы. В 2000 году окончил Одесский институт Сухопутных войск. Впоследствии получил образование для офицеров оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровня подготовки в Национальном университете обороны Украины.

С 2000 года проходил службу на должностях в Десантно-штурмовых войсках. Занимал должности в миротворческом контингенте Украины в Республике Ирак и Косово.

С 2018 по 2019 годы проходил службу в должности первого заместителя командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

С 2019 по 2021 был командующим Десантно-штурмовых войск.

В 2021 году был назначен заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

В феврале 2024 года был назначен Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Напомним, пять украинских военных рассказали об отходе из Курской области. По их словам, ВСУ пришлось прятаться от российских дронов и передвигаться пешком.