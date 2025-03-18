Сирського можуть замінити після провалу на Курщині: хто буде замість нього, — Гончаренко

Генерал-лейтенант Мойсюк був заступником Валерія Залужного під час початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України.

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Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського начебто можуть замінити після відходу Сил оборони з Курської області Росії. Розглядається кандидатура генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, який нині обіймає посаду заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Про це 18 березня повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Пост Олексія Гончаренка Фото: Фейсбук Олексія Гончаренка

Нардеп зазначив, що генерал-лейтенант Євген Мойсюк розглядається як заміна Сирському "після провалу на Курському напрямку".

Він нагадав, що зараз Мойсюк обіймає посаду заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Під час широкомасштабного вторгнення він був заступником Валерія Залужного.

Умєров називав Мойсюка одним із найдосвідченіших офіцерів української армії.

Генерал Євген Мойсюк: що про нього відомо

Євген Мойсюк народився 7 жовтня 1979 року в місті Чернівці. У 2000 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Згодом здобув освіту для офіцерів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня підготовки у Національному університеті оборони України.

З 2000 року проходив службу на посадах у Десантно-штурмових військах. Обіймав посади у миротворчому контингенті України у Республіці Ірак та Косово.

З 2018 по 2019 роки проходив службу на посаді першого заступника командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

З 2019 по 2021 був командувачем Десантно-штурмових військ.

У 2021 році був призначений заступником Головнокомандувача Збройних Сил України.

У лютому 2024 року був призначений Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України.

Нагадаємо, п'ять українських військових розповіли про відхід із Курської області. За їхніми словами, ЗСУ довелось ховатись від російських дронів та пересуватись пішки.