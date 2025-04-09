Новий наступ РФ на північ України: чи здійснить ворог прорив з Білорусі восени, — оцінки експертів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вважає, що заплановані на осінь спільні навчання Росії та Білорусі можуть "перерости" у новий наступ на Україну. Фокус з’ясував, наскільки висока така вірогідність, який стан оборони півночі країни, та до чого тут Польща та Прибалтика.

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Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що росіяни можуть використати масштабні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" для прикриття підготовки до наступу.

"Видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так розпочиналося і 2022 року. Ви ж пам'ятаєте, що спочатку було створене угруповання, воно проводило навчання, і ми всі сподівалися, що вони закінчаться, російські війська повернуться на свою територію", — Сирський також розповів, що Сили оборони України враховують можливий чинник нападу РФ з кордону із Білоруссю.

Вторгнення в Україну у 2022 році: як Білорусь допомогла Росії

На початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія використала територію Білорусі як плацдарм для наступу на північ України, зокрема в напрямку Києва. З білоруської території в Україну заходили російські війська, техніка та здійснювалися ракетні удари. Перед вторгненням Росія проводила спільні з Білоруссю військові навчання, які стали прикриттям для накопичення сил. Навіть після відходу російських військ із півночі України в Білорусі залишалася певна кількість російських сил, а також проводилися тренування мобілізованих росіян на білоруських полігонах.

Також російська авіація використовує білоруський повітряний простір для запуску ракет по Україні. З білоруських аеродромів злітали літаки та безпілотники, які атакували українські міста. Також Росія розміщує на території Білорусі ядерну зброю.

Сам президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що не збирається нападати на Україну.

Новий наступ на Україну: чи вистачить РФ особового складу

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що кількість військ РФ на території Білорусі буде залежати від цілей російського угрупування під час навчань. А саме їх кількість, забезпечення боєприпасами та технікою.

"Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія ввела в Україну близько 40 тисяч військових. Ці сили були добре укомплектовані, й мали вищу боєздатність, ніж зараз, але навіть цього виявилось замало. Тож, якщо Росія знову захоче атакувати Україну, скажімо, з боку Білорусі, їй доведеться зібрати щонайменше 80–100 тисяч солдатів. Утім, якщо на території Білорусі перебуватимуть 15–20 тисяч, то це може бути серйозною підставою для занепокоєння", — каже Фокусу експерт.

За словами Коваленко, навіть угрупування у 10–20 тисяч солдатів може дошкуляти Силам оборони України диверсійними нападами або провокаціями.

Чи є загроза для Польщі та країн Балтії від ЗС РФ у Білорусі

Олександр Коваленко стверджує, що наступальна група РФ, яка може сформуватися під час навчань, може загрожувати Польщі та Прибалтиці. Вони можуть спровокувати гібридну провокацію проти цих країн.

"У той період, коли США не є надійним партнером і починає процес виведення військ з Польщі, це може бути таким тригером для Путіна. І він може дійсно спробувати десь в другій половині 2025 року реалізувати якийсь сценарій настільки зухвалий, до якого командування НАТО може просто бути неготовим. Це той самий сценарій, як прорив через Сувальський коридор до Калінінградської області, наприклад", — вважає оглядач.

Своєю чергою військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний заперечує можливість атаки Росією територій Польщі та Прибалтики.

"Польщі та Прибалтійським країнам навряд чи буде загрожувати це угрупування, тому що у Росії зараз немає ресурсів, щоб воювати одночасно з Україною і з Польщею", — стверджує експерт.

Північ під загрозою? Чи готова Україна до нового наступу РФ

За словами Нарожного, Київщина, Чернігівщина, Житомирщина та Рівненщина — дуже непроста для російського наступу місцевість. Вона посмугована лісами, болотами та річками. До того ж її гарно укріпили українські війська.

"На півночі Україні є дві чи три дороги, по яким, теоретично, може просуватися ворог. Але є одне "але". Цим напрямком командував генерал Сергій Наєв і він займався тим, що будував там інженерні укріплення, рови вони копали через дороги з Білорусі, закопали, за його словами, пів мільйона мін, тобто на всіх ділянках, де теоретично може наступати ворог. Якщо вони туди зайдуть, то вони там прямо на кордоні загрузнуть у цих лісах і в цих болотах. Для них буде така самогубча операція", — розповів Фокусу Нарожний.

За даними експерта, Сили оборони наразі тримають на півночі війська, які очікують теоретичну можливість нападу РФ.

"Тому відкидати таку можливість не можна, але я розглядаю як дуже низьку можливість того, що така операція хоча б приблизно може бути успішною" — резюмує Нарожний.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про планування операції Сил оборони в Курській області. За його словами, напередодні Курського наступу він у буквальному сенсі об'їздив усі підрозділи та кожному розповів, для чого Україна має туди йти.