Без військових РФ: Білорусь розгорне угруповання чисельністю 70 тисяч солдат, — Лукашенко

У Росії наразі "проблем вистачає", тому Мінськ не вимагатиме у них солдат для формування угруповання на заході республіки, запевнив диктатор.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що до складу угруповання, яке розгортається на заході республіки в межах режиму контртерористичної операції, увійдуть приблизно 70 тисяч білоруських військових зі складу Збройних сил. Про це глава республіки сказав у п'ятницю, 14 жовтня, передає агентство БелТА.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, яка очікувана чисельність західного угруповання, Лукашенко заявив: "Нашу армію ви знаєте — приблизно 70 тис. осіб. Це основа".

Водночас політик зазначив, що "вимагати від Росії 10-15 тис." солдат наразі недоцільно, тому що в РФ "вистачає проблем інших".

Також Лукашенко запевнив, що не дозволить втягнути Білорусь у бойові дії і протистоятиме будь-яким спробам це зробити.

"Зрозуміло, як вони вже відкрито заявляють, не хочу називати джерела... "Ми підемо прямо", — американці заявляють на посиденьках у Варшаві. Ми це бачимо і чуємо... Це в них навряд чи вийде", — прокоментував білоруський політик.

Нагадаємо, цієї ночі стало відомо, що в Білорусі ввели режим контртерористичної операції. Керівництво республіки пояснило цей крок тим, що нібито Україна, Польща та Литва готуються влаштувати диверсії на території країни, а можливо, й окупувати деякі білоруські регіони.

Раніше сьогодні Лукашенко дав інтерв'ю американському телеканалу NBC, в якому запевнив, що президент Росії Володимир Путін не має необхідності застосовувати ядерну зброю. При цьому він закликав Захід не перетинати російські "червоні лінії".

Тим часом білоруські ЗМІ повідомляють, що Лукашенко ухвалив рішення щодо проведення прихованої мобілізації на території республіки.