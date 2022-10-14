Лукашенко запевняє Захід, що Путіну немає необхідності використовувати ядерну зброю (відео)

Білоруський диктатор закликав не переходити "червоних ліній", щоб Росії не довелося звертатися до зброї масового ураження.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 жовтня дав інтерв'ю американському телеканалу NBC. Телекомпанія інтерв'ю ще не опублікувала, проте на ньому були присутні білоруські пропагандисти, які повідомили, про що йшлося. Зокрема, американських журналістів цікавило, чи може російський президент Володимир Путін використати ядерну зброю.

"Найголовніше, свого співрозмовника і навіть противника не заганяйте в кут. Тому не треба переходити ті лінії, як росіяни кажуть, "червоні лінії". Не можна їх переходити, — сказав Лукашенко. — Росія чітко окреслила свою позицію: не дай боже буде напад на територію Російської Федерації, у цьому випадку Росія може за необхідності використовувати всі види зброї".

При цьому білоруський диктатор запевнив. що ні Путін, ні інші представники російського керівництва ніколи не ставили за мету застосувати ядерну зброю проти України.

"Такої потреби немає", — сказав він.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попередив Кремль, що у разі завдання Росією ядерного удару по Україні російська армія буде знищена. При цьому в Європі не збираються відповідати на таку атаку ядерними ударами, вистачить конвенційної зброї.

Раніше колишній командувач американських військ у Європі Бен Годжес розповів, чому Путін не застосує ядерну зброю в Україні. За його словами, людям з оточення диктатора доведеться "відтягнути його від червоної кнопки", якщо вони розраховують на життя після Путіна та повернення до нормальності.