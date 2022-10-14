Лукашенко уверяет Запад, что Путину нет необходимости использовать ядерное оружие (видео)

Белорусский диктатор призвал не переходить "красные линии", чтобы России не пришлось обращаться к оружию массового поражения.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября дал интервью американскому телеканалу NBC. Телекомпания интервью еще не опубликовала, однако на нем присутствовали белорусские пропагандисты, которые сообщили, о чем шла речь. В частности, американских журналистов интересовало, может ли российский президент Владимир Путин использовать ядерное оружие.

"Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, "красные линии". Нельзя их переходить, — сказал Лукашенко. — Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия".

При этом белорусский диктатор заверил. что ни Путин, ни другие представители российского руководства никогда не ставили цель применить ядерное оружие против Украины.

"Такой необходимости нет", — сказал он.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил Кремль, что в случае нанесения Россией ядерного удара по Украине российская армия будет уничтожена. При этом в Европе не собираются отвечать на такую атаку ядерными ударами, хватит и конвенционального оружия.

Ранее бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес рассказал, почему Путин не применит ядерное оружие в Украине. По его словам, людям из окружения диктатора придется "оттащить его от красной кнопки", если они рассчитывают на жизнь после Путина и возвращение к нормальности.