"Мінус" 20 росіян: Повітряні сили підірвали пункт керування дронами ЗС РФ в Тьоткіному, — ЗСУ

Село Тьоткіне Курської області потрапило під удар Повітряних сил України. Внаслідок атаки Збройні сили Російської Федерації втратили схованку операторів безпілотників, які кілька місяців поспіль тренувались бити по українцях, а потім облаштували пункт керування.

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Про удар по РФ та втрати росіян у Тьоткіному на сторінці Facebook написав Генштаб ЗСУ.

Допис українського командування з'явився вдень 5 травня. Генштаб заявив, що 4 травня Повітряні сили вдарили по центру керування російськими безпілотниками. Внаслідок успішного удару ворог втратив 20 військових, причетних до роботи з безпілотниками), а також іншу техніку, ідеться у дописі.

Генштаб не уточнив, який літак використали для удару по території РФ та який саме засіб ураження. На карті аналітиків DeepState бачимо, що населений пункт зі схованкою операторів дронів БПЛА розташований впритул до російсько-українського кордону. За 10 км — українські села Ворожба та Білопілля, з яких Сумська ОВА оголосила евакуацію.

Удар по РФ - де розташоване село Тьоткіне Фото: DeepState

Повітряні командування поки що не публікувало відеопідтвердження удару ЗСУ по пункту керування дронами у Тьоткіному.

Удар по РФ — деталі атаки на Тьоткіне 5 травня

Глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко додав деякі деталі до удару по РФ 4 травня. У дописі у Telegram, який з'явився незабаром після заяви Генштабу, вказано, що село Тьоткіне росіяни використовували як школу для операторів безпілотників (розвідувальних та ударних). Згодом там розгорнули пункт керування дронами. Також вказується, що там тренувались оператори Mavic та FPV-дронів, які тероризували цивільних. Коваленко підтвердив успішність удару ЗСУ по центру керування в Тьоткіному.

"Ключове — був", — написав він.

Удар по РФ - Коваленко про удар по Тьоткіному 4 травня Фото: скриншот

Зазначимо, 5 травня російські військкори почали скаржитись на новий наступ ЗСУ в Курській області. У серії дописів росіян ідеться про наступ з двох боків на село Тьоткіне і про загрозу райцентру Глушковому. Як запевняли військкори, відбулось дві хвилі наступу українців, які кинули вперед систему розмінування УР-77 "Метеорит", також застосовували FPV-дрони та артилерію. При цьому Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердив наступ під Курськом. Водночас військовий, який пише у каналі "Бахмутський демон", зауважив, що у Тьоткіному українці створили "мінікотел" для російських військових.

Російські пропагандисти розповіли про удар ЗСУ по залізничній станції в Тьоткіному, писав Фокус. На думку росіян, склалася загрозлива ситуація. Вони запевняють, що українці проникли у село Рижівка та підірвали міст біля села Званне.

Нагадуємо, 5 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про хід операції в Курській області, яка триває вже дев'ятий місяць.