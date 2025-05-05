"Створили мінікотел": що відбувається поблизу Тьоткіно на Курщині (карта)

У росЗМІ повідомляють про атаку ЗСУ, яку нібито успішно відбиває ворог. Поки російські військкори стверджують, що сил на наступ в України немає, їхні бійці публікують відео активних боїв.

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У російському виданні "46ТВ" 5 травня передали, що атака на селище Тьоткіно у Курській області РФ нібито вже майже повністю відбита.

Зазначається, що з самого ранку стало відомо про успіхи ЗС РФ зі створення "буфера" у Сумській області. У відповідь на прорив ворожих десантників Сили оборони нібито атакували прикордонне селище, щоб відвернути увагу.

У неофіційному Telegram-каналі угруповання військ Росії "Север" опублікували нібито кадри боїв у Курській області. Там запевнили, що ЗСУ втратили на околицях селища інженерну машину розгородження та радянську самохідну установку УР-77 "Метеорит", призначену для розмінування. Операцію ж описали як "безглузду криваву авантюру".

Згодом росіянам повідомили, що бійці ЗСУ нібито тікали з поля бою вглиб Сумської області, кидаючи техніку й поранених. Зазначається, що проти них працювали оператори FPV-дронів і мінометні розрахунки.

Селище Тьоткіно на мапі бойових дій Фото: Deep State

Ворожий військкор Олександр Коц заявив, що Україна планувала відкрити в районі Тьоткіно другий фронт у Курській області, але сил на це нібито бракує.

"Вчора противник проробляв прохід у своїх мінних полях, сьогодні спробував прорубати собі дорогу в наших, але втратив три інженерні машини. Хоч і спробував ізолювати поле бою дронами. Занадто очевидна ділянка кордону для провокацій, щоб вони залишилися безкарними", — написав Коц.

Він запевнив, що ЗСУ не мають сил для масштабного вторгнення, але така операція перед 9 травня — очікувана. Зі слів військкора, наступ може продовжитись на тій самій ділянці або в районі міста Рильськ у Курській області.

У медіа SHOT передали, що у наступі взяли участь до 250 бійців ЗСУ, було залучено понад 15 одиниць важкої техніки й квадроцикли. Операція, як повідомляється, почалася напередодні ввечері, незадовго до цього Тьоткіно масово атакували FPV-дрони й артилерія. Після цього почали рух дві бронегрупи. Проти них РФ застосувала свою армію та прикордонників, а також здійняла авіацію.

Згодом журналісти заявили, що ЗСУ висадили новий десант на кордоні з Курською областю. У новій хвилі наступу нібито взяли участь до 60 бійців, яких підвезли до кордону на бронемашинах і квадроциклах, а ІМР спробувала знищити російські оборонні споруди.

Росіян запевнили, що прориву не допустили й половину українських воїнів знищили одразу після висадки десанту. Однак зазначається, що у Тьоткіно тривають бої, на боці України воюють бійці Російського добровольчого корпусу. Пресслужба РДК не коментувала ситуацію й не підтверджувала участі сил у боях в цьому районі.

Бої в районі Тьоткіно: що кажуть у ЗСУ

Водночас боєць ЗСУ, який веде Telegram-канал "Бахмутський Демон", заявив про створення "мінікотла" у Тьоткіно. Командування офіційно ситуацію не коментувало й проведення операції не підтверджувало, у найсвіжішому звіті Генштабу селище не згадувалось.

Нагадаємо, раніше російські джерела повідомляли про обстріли Тьоткіно та стрілецький бій в районі залізничної станції. Була інформація, що ЗСУ підірвали міст у Курській області.

5 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив бійців, які відзначились в ході Курської операції. Він підкреслив, що за 9 місяців боїв більшість поставлених цілей були досягнуті.