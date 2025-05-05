"Создали мини-котел": что происходит вблизи Теткино в Курской области (карта)

В росСМИ сообщают об атаке ВСУ, которую якобы успешно отбивает враг. Пока российские военкоры утверждают, что сил на наступление у Украины нет, их бойцы публикуют видео активных боев.

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В российском издании "46ТВ" 5 мая передали, что атака на поселок Теткино в Курской области РФ якобы уже почти полностью отбита.

Отмечается, что с самого утра стало известно об успехах ВС РФ по созданию "буфера" в Сумской области. В ответ на прорыв вражеских десантников Силы обороны якобы атаковали пограничный поселок, чтобы отвлечь внимание.

В неофициальном Telegram-канале группировки войск России "Север" опубликовали якобы кадры боев в Курской области. Там заверили, что ВСУ потеряли в окрестностях поселка инженерную машину разграждения и советскую самоходную установку УР-77 "Метеорит", предназначенную для разминирования. Операцию же описали как "бессмысленную кровавую авантюру".

Впоследствии россиянам сообщили, что бойцы ВСУ якобы убегали с поля боя вглубь Сумской области, бросая технику и раненых. Отмечается, что против них работали операторы FPV-дронов и минометные расчеты.

Поселок Теткино на карте боевых действий Фото: Deep State

Вражеский военкор Александр Коц заявил, что Украина планировала открыть в районе Теткино второй фронт в Курской области, но сил на это якобы не хватает.

"Вчера противник проделывал проход в своих минных полях, сегодня попытался прорубить себе дорогу в наших, но потерял три инженерные машины. Хоть и попытался изолировать поле боя дронами. Слишком очевидный участок границы для провокаций, чтобы они остались безнаказанными", — написал Коц.

Он заверил, что ВСУ не имеют сил для масштабного вторжения, но такая операция перед 9 мая — ожидаемая. По словам военкора, наступление может продолжиться на том же участке или в районе города Рыльск в Курской области.

В медиа SHOT передали, что в наступлении приняли участие до 250 бойцов ВСУ, было привлечено более 15 единиц тяжелой техники и квадроциклы. Операция, как сообщается, началась накануне вечером, незадолго до этого Тёткино массово атаковали FPV-дроны и артиллерия. После этого начали движение две бронегруппы. Против них РФ применила свою армию и пограничников, а также подняла авиацию.

Впоследствии журналисты заявили, что ВСУ высадили новый десант на границе с Курской областью. В новой волне наступления якобы приняли участие до 60 бойцов, которых подвезли к границе на бронемашинах и квадроциклах, а ИМР попыталась уничтожить российские оборонительные сооружения.

Россиян заверили, что прорыва не допустили и половину украинских воинов уничтожили сразу после высадки десанта. Однако отмечается, что в Теткино продолжаются бои, на стороне Украины воюют бойцы Российского добровольческого корпуса. Пресс-служба РДК не комментировала ситуацию и не подтверждала участия сил в боях в этом районе.

Бои в районе Теткино: что говорят в ВСУ

В то же время боец ВСУ, который ведет Telegram-канал "Бахмутский Демон", заявил о создании "мини-котла" в Теткино. Командование официально ситуацию не комментировало и проведение операции не подтверждало, в свежем отчете Генштаба поселок не упоминался.

Напомним, ранее российские источники сообщали об обстрелах Теткино и стрелковом бое в районе железнодорожной станции. Была информация, что ВСУ взорвали мост в Курской области.

5 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил бойцов, которые отличились в ходе Курской операции. Он подчеркнул, что за 9 месяцев боев большинство поставленных целей были достигнуты.