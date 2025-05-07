Контрудар ВСУ в районе Теткино: где идут бои и какие есть сценарии наступления (карта)

5 мая из российских источников стало известно о новом наступлении ВСУ в Курской области РФ. Украинское командование воздерживается от комментариев, но подтвердило удар по Теткино.

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Информацию из открытых источников о новой операции Сил обороны 7 мая собрал "Бабель".

Российские оккупанты не оставили аппетитов на Сумскую область, захватить которую рассчитывали еще прошлой весной. В апреле этого года враг перешел в активное наступление, прорвав границу вблизи поселка Новенькое и захватив село Басовка. С этого плацдарма ВС РФ стремятся выйти к трассе, соединяющей Сумы, Юнаковку и Суджу.

Однако ВСУ, вероятно, начали собственную наступательную операцию в 50 километрах к западу — в районе российского поселка Теткино. Местные военные и Telegram-каналы информировали, что все началось ночью на 5 мая. Украинские подразделения, как сообщалось, уничтожили несколько мостов через Сейм и атаковали позиции противника.

После подрыва мостов в бой пошли бронегруппы — бронетехника с подразделениями ДШВ двигалась за машинами разминирования, которые открывали путь через минные поля. Утверждается, что Украина привлекла мобильные группы на квадроциклах и массово применила дроны для перехвата логистики. Российские источники передавали, что ВСУ пытаются прорваться к поселку Новый Путь.

Упомянутые населенные пункты на карте Фото: Бабель

6 мая появилась информация, что ВСУ атаковали окрестности Теткино, а очевидцы видели над поселком FPV-дроны. В издании предположили, что цель наступления — расширение фронта и усложнение логистики РФ, чтобы остановить прорыв в Сумской области. Однако пока, скорее всего, речь идет о рейдовых операциях, а не глубоком прорыве.

Украина не комментирует ситуацию. Однако Генштаб подтвердил удар Воздушных сил ВСУ по Теткино, отметив, что там был вражеский пункт управления дронами.

Поселок, в районе которого могут идти бои, расположен всего в 10 километрах от украинских сел Ворожба и Белополье. Из этих населенных пунктов Сумская ОВА объявила эвакуацию гражданского населения.

Российские военные прогнозируют три варианта развития событий:

проведение Украиной коротких рейдов, которые не приведут к глубокому прорыву, но заставят Москву перебросить резервы; закрепление ВСУ на плацдарме, атаки с юга и юго-запада, попытка замкнуть кольцо в районе поселка Глушково; нынешние бои — это лишь попытка отвлечь внимание, а главного удара следует ожидать в другом месте, целью же рейдов является создание "буфера" перед Сумской областью.

Если ВСУ удастся установить контроль над Теткино, это откроет путь к важной с точки зрения логистики реке Сейм, а также на фланг и в тыл оборонительных позиций РФ (между Глушковом и Сумской областью).

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман информировал, что контрудар ВСУ на Курщине стал неожиданностью для России.

5 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги 9 месяцев Курской операции, но о Теткино не упомянул. Он подчеркнул, что благодаря действиям Сил обороны было недопущено наступление врага в Сумской и Харьковской областях.